Une fois n'est pas coutume, Microsoft a confirmé certains jeux offerts aux abonnés Xbox Game Pass en janvier 2025 sur consoles, cloud et PC, avec de jolis titres indés.

L'arrivée dans le Xbox Game Pass de décembre 2024 du nouveau jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien est l'une plus grosses nouveautés du service. Avant que l'aventurier ne débarque, les abonnés ont pu récupérer d'autres gros titres comme Crash Team Racing Nitro-Fueled et le dernier Forza Motorsport. Alors même qu'on ne connaît pas la deuxième vague de jeux offerts, Microsoft a déjà donner un avant-goût des prochains ajouts. Voici les sorties XGP confirmées de janvier 2025 jusqu'à maintenant.

Les premiers jeux Xbox Game Pass de janvier 2025

Après Indiana Jones et le Cercle Ancien, Microsoft a ajouté Wildfrost dans le catalogue Xbox Game Pass. C'est le dernier jeu de décembre 2024 connu au moment de publier cet article. On attendra une nouvelle prise de parole du constructeur vert, mais pour l'instant, jetons un oeil aux premières nouveautés de janvier 2025. Le Xbox Game Pass va pousser deux jeux indépendants (très) appréciés, et qui sont même des pépites pour certains.

Vous aimez l'horreur et les concepts originaux ? Carrion, le jeu d'horreur inversé de Phobia Game Studio et Devolver Digital, est de retour sur le Xbox Game Pass à partir du 2 janvier 2025. Si vous préférez un titre narratif qui mise sur le voyage, Road 96 va essayer de vous émouvoir. Il y a également des sorties day one dont le nouveau jeu d'une licence qui tape dans le mille.

Sans plus attendre, voici tous les softs annoncés dans le Xbox Game Pass de janvier 2025... pour le moment !

Carrion (Cloud, Console, PC) - 2 janvier . Un jeu d'horreur inversé où l'on incarne une créature qui tente de s'échapper d'un complexe de recherche. Le but ? Se venger de l'équipe de cet endroit

Voilà pour l'une des vagues des jeux Xbox Game Pass de janvier 2025.

Source : Xbox.