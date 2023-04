Incontournable depuis quelques années maintenant pour les joueurs de la marque verte ou PC, le Xbox Game Pass risque de devenir un bon plan encore plus intéressant dans les mois qui suivent. Microsoft l’a confirmé, les prix des jeux Xbox Series vont grimper avec les prochaines grosses sorties comme Redfall et Starfield. En parallèle, le constructeur s’apprête à lancer une nouvelle formule de son service permettant de partager son compte avec quatre autres personnes. Le calcul est vite fait, d’autant qu’en plus des exclusivités disponibles dès leur lancement, le XGP permet de découvrir une poignée de nouveaux jeux chaque mois. Des ajouts qui s’accompagnent néanmoins de sorties. Celles d’avril 2023 viennent de tomber.

Les premières sorties Xbox Game Pass d'avril 2023

L’annonce des premiers jeux Xbox Game Pass d'avril 2023 est imminente. Ce n’est plus qu'une question de jours, voire d'heures, avant que Microsoft ne communique sur les nouveaux ajouts au catalogue pour le mois en cours. On en connaît en revanche une partie du programme grâce aux sorties day one dont Everspace 2 qui fera partie de la première vague à coup sûr. Ghostwire Tokyo sera ajouté lors de la première moitié du mois et ce dès son lancement sur Xbox Series, en même temps qu’une nouvelle mise à jour gratuite conséquente. Quelques autres productions déjà sorties devraient néanmoins venir se greffer aux disponibilités day one. En attendant de découvrir lesquelles, nous connaissons déjà les jeux qui vont quitter le Xbox Game Pass le 15 avril 2023.

Quantum Break

The Riftbreaker

Moonglow Bay

Rainbow Six Extraction

The Dungeon of Naheulbeuk

Life is Strange True Colors

The Long Dark

Panzer Corps 2

Il vous reste donc un peu moins de deux semaines pour essayer ces sorties avant qu’elles ne quittent le Xbox Game Pass. Vous connaissez la chanson maintenant, celles et ceux qui souhaiteraient conserver l’un ou plusieurs titres de cette liste pourront profiter d’une remise de 20% sur leur achat. Certains seront peut-être tentés vu les noms de la liste. Beaucoup d’utilisateurs ont fait part de leur déception de voir l’exclusivité Xbox One Quantum Break sur le départ. Un titre très apprécié, mais il n’est pas le seul. Life is Strange True Colors a su gagner le cœur des fans de la première heure, tandis que The Long Dark figure parmi les incontournables des jeux de survie. Le jeu de survie et de construction de bases avec des éléments de RPG Riftbreaker mérite également d’être mentionné tant il cumule les avis très positifs, tout comme Panzer Corps 2.