Il y avait déjà largement de quoi faire, puisque doivent débarquer dans le Game Pass d'ici au 14 décembre arriveront ANVIL, Archvale, Final Fantasy XIII-2, Lawn Mowing Simulator, Rubber Bandits, Stardew Valley, Warhammer 40 000: Battlesector, Space Warlord Organ, Trading Simulator, One Piece Pirate Warriors 4, Aliens Fireteam Elite et Among Us. Ah, et un certain Halo Infinite aussi, excusez du peu.

Et pourtant, c'était sans compter sur une surprise de dernière minute, puisque la page du Microsoft Store dédiée à un certain Serious Sam 4 (alors non, pas le Serious Sam 4 de 2014, celui qui sort aujourd'hui sur Xbox Series X|S, en l'occurrence) mentionne la présence de la préquelle dans les jeux disponibles via le Xbox Game Pass.

Tour de Game Pass Pass

Vous l'aurez compris : la version Xbox Series X|S du FPS qui n'a pas soulevé les foules lors de sa sortie originale l'an passé est donc disponible "day one" sur les consoles de nouvelles génération de Microsoft. L'accueil ô combien timide de la presse et des joueurs explique-t-il ce quasi passage sous silence ? Mystère.

En revanche, sa disponibilité ne concerne que les seules versions nouvelle génération, puisque les Xbox One et autres PC ne sont pas listés parmi les plateformes compatibles. Gageons que cet ajout de dernière minute permettra tout de même à quelques curieux de se faire leur propre idée sur les éventuels défauts et/ou qualités du jeu de Croteam.

Rappelons que le Xbox Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console et PC (premier mois à 1 euro) et que le Game Pass Ultimate, qui comprend l'abonnement Gold requis pour le multijoueur et permet de jouer sur téléphone mobile et tablette Android dans le Cloud, exige 12,99 euros par mois.