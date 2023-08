Si vous disposez d'un petit budget, le Xbox Game Pass représente un très bon moyen de vous amuser sans vous ruiner. En dépensant une dizaine d'euros vous aurez un accès à un large catalogue de jeux, allant de pépites indés à des AAA cultes. Il y en a pour tous les goûts et les arrivées régulières garantissent de toujours pouvoir faire des découvertes. Justement, le Xbox Game Pass vient d'accueillir nouvelle sortie déjà saluée par la critique qu'on vous conseille vraiment de ne pas manquer.

Une nouvelle pépite dans le Xbox Game Pass

Starfield ou encore Payday 3 focaliseront logiquement toute l'attention des joueurs lorsqu'ils arriveront dans le Xbox Game Pass de septembre 2023. En revanche, quand on est un jeu indépendant, tirer la couverture à soi est beaucoup plus difficile au milieu de grosses sorties. C'est pour cela que nous vous parlons de Sea of Stars, le titre indé qui vient juste de faire son arrivée dans le service de Microsoft et même dans le PS Plus « day one ». Avec ce RPG qui fleure bon le rétro, Sabotage Studio à qui l'on doit The Messenger, souhaite « moderniser le genre du RPG classique en termes de combats au tour par tour, de narration, d'exploration et d'interactions avec l'environnement ». Autant dire que les amateurs de jeux de rôle des années 90 devraient foncer sur Sea of Stars, qui, malgré ses inspirations, possède une identité unique.

La presse du monde entier est en tout cas déjà conquise par cette nouvelle sortie du Xbox Game Pass et du PS Plus Extra. Sur Metacritic, Sea of Stars obtient une excellente note de 90 sur 100, ce qui en fait tout simplement l'un des meilleurs jeux de l'année. IGN met en avant la richesse du level design, les personnages charismatiques et un système de combat à la fois accessible et profond. De son côté, Windows Central a aimé Sea of Stars « du début jusqu'au générique de fin » et lui accorde la note maximale. « Si vous avez grandi en jouant à des JRPG dans les années 1990 ou que vous êtes un jeune fan qui aime les JRPG en général, je vous garantis que vous adorerez Sea of Stars », assure le média.

Quelques euros à dépenser pour en profiter

Tous supports confondus (le jeu est dispo sur PC, PlayStation et Switch), une seule critique se trouve en dessous de 80, ce qui montre à quel point Sea of Stars fait l'unanimité dans le monde entier. Le jeu devrait notamment faire de l’œil aux fans des Final Fantasy de la SNES, auxquels Sea of Stars est comparé dans de nombreux tests.

Vous pouvez en profiter pour 9,99€ grâce au PC Game Pass, 10,99€ avec le Xbox Game Pass ou 14,99€ par mois avec l'abonnement Ultimate. Malheureusement, Microsoft ayant récemment supprimé l'offre qui permettait de s'abonner à 1€ pour ses 14 premiers jours juste avant la sortie de Starfield. Il faudra investir un tout petit peu plus, si vous n'avez pas encore d'abonnement. Quant à nous, notre test de Sea of Stars arrive très prochainement.