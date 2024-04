Le service Xbox Game Pass s'enrichira le 4 juin d'un nouveau jeu, Rolling Hills, qui devrait particulièrement plaire aux amateurs de jeux de simulation de vie à l'image de Stardew Valley. Ce dernier, révolutionnaire dans son genre, a inspiré une multitude de jeux similaires, créant une véritable renaissance des jeux cosy et de simulation de vie. Rolling Hills" intègre cette catégorie avec une proposition originale : la gestion d’un restaurant de sushi par un robot dans un village pittoresque.

Le Xbox Game Pass et un nouveau jeu très chill

Le concept de Rolling Hills se distingue par l'intégration d'éléments de gestion tout en conservant une atmosphère chaleureuse et accueillante qui a fait le succès de Stardew Valley. Ce mélange entre interactions villageoises et responsabilités professionnelles pourrait bien transformer ce jeu en un incontournable pour les abonnés du Xbox Game Pass cherchant de nouvelles expériences chills.

Les graphismes adorables et les éléments de simulation de vie de Rolling Hills semblent promettre une expérience à la fois engageante et relaxante. Alors que le jeu doit faire face à la concurrence de nombreux autres titres inspirés par Stardew Valley déjà disponibles sur le service, ainsi qu’à l'attente de la mise à jour 1.6 de Stardew Valley pour consoles, Rolling Hills a tout pour se démarquer et captiver une audience fidèle sur le Xbox Game Pass.

En plus de Rolling Hills, le service Xbox Game Pass accueillera un autre jeu notable en juin, Still Wakes the Deep, prévu pour le 18. Ce jeu d'horreur à la première personne, développé par The Chinese Room, promet une expérience radicalement différente, offrant ainsi aux abonnés une diversité de genres et d'univers. Deux salles, deux ambiances.

Cette stratégie de diversification du catalogue de jeux disponibles illustre bien la volonté de Xbox Game Pass de répondre aux goûts variés de ses abonnés et de maintenir son attrait dans un marché compétitif. Avec des sorties régulières et variées, le service confirme son statut de solution attrayante pour les gamers cherchant à explorer différents styles de jeux à un coût abordable.