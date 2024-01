Le Xbox Game Pass continue encore et toujours de proposer une offre fort alléchante. Le principe est simple, contre une dizaine d'euros, vous pouvez accéder à un catalogue de jeux variés, qui se renouvelle chaque mois. Pour l'instant, le mois de janvier 2024 a eu droit à de belles arrivées, et aujourd'hui, on compte deux nouveaux ajouts dans ses rangs. Ce sont donc des jeux à faire gratuitement, et vous allez voir, on ne parle pas de n'importe qui.

Deux nouveaux jeux à faire gratuitement via le Xbox Game Pass

On commence par le gros morceau, le remake de Resident Evil 2. Eh oui, on vous avait prévenu, une licence iconique se trouve bien dans le lot. En plus, il s'agit d'un opus extrêmement apprécié par les joueurs. On vit une ère où bon nombre de jeux ont droit à des refontes totales, sans que ce soit forcément désiré par la communauté. En l'occurrence, celle du deuxième opus de la saga est absolument impeccable. Elle a satisfait les fans, et a attiré le regard des néophytes qui connaissaient de loin la série démarrée en 1996. Et là, vous avez l'opportunité de faire ce jeu gratuitement via le Xbox Game Pass. Autant dire qu'il ne faut surtout pas rater cette occasion en or. Bon, il faut aimer avoir peur par contre.

Le deuxième n'est autre que Those Who Remain. Il s'agit d'un thriller psychologique qui nous vient des fours du studio Camel 101. Ce qui a pu être salué à de multiples reprises ici, c'est l'ambiance du titre. C'est dérangeant, inquiétant, avec un concept assez intrigant. Pour cause, le personnage principal doit constamment rester dans la lumière. On progresse donc grâce à elle, et ça a le mérite d'être plutôt intéressant. Ne vous attendez pas non plus au gameplay le plus innovant qui existe, mais ça reste une aventure qui sait attraper l'attention du joueur grâce à son univers. De toute façon, ça ne vous coûte rien d'essayer, puisque c'est sur le Xbox Game Pass. Décidément, c'est un beau mois de janvier.

La liste des jeux du mois de janvier 2024 sur le XGP

Voici la liste complète des jeux qui ont intégré (ou vont intégrer) le Xbox Game Pass en ce mois de janvier. On attend encore l'arrivée de Turnip Boy Robs a Bank ou encore Palworld, le cousin éloigné de Pokemon qui fait de l'œil à pas mal de monde. Comme vous pouvez le constater, il y en a pour tous les goûts, et ça vous motivera peut-être à sauter le pas si vous ne l'avez pas fait.