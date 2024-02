En ce jour de Saint-Valentin, Microsoft propose également de nouveaux jeux gratuits pour ses abonnés du Xbox Game Pass. Cependant, il semble que l'accent ne soit pas mis sur la célébration de l'amour ou du couple, car cette semaine met en avant des pépites qui s'éloignent grandement de ces thématiques. En particulier, un chef-d'œuvre de l'horreur est présent, prêt à vous faire frissonner bien plus qu'à vous offrir des câlins. Cependant, qui sait ? Parfois, les deux peuvent être compatibles.

Une pépite d'horreur dans le Xbox Game Pass

Ce premier jeu du Xbox Game Pass n'est rien d'autre que Resident Evil 3. Le remake sorti en 2020, est une réinterprétation moderne du jeu classique de 1999. Ce titre d'horreur de survie, développé et publié par Capcom, suit l'histoire de Jill Valentine, une des survivantes de l'incident du manoir décrit dans le premier Resident Evil. Dans ce remake, Jill doit naviguer à travers la ville de Raccoon City infestée de zombies, tout en étant poursuivie par le terrible Nemesis, qui a pour mission de tuer tous les membres des S.T.A.R.S., l'unité d'élite à laquelle Jill appartient. Le jeu combine exploration, résolution de puzzles, gestion des ressources et combat dans un environnement graphiquement amélioré grâce à l'utilisation du moteur RE Engine de Capcom, qui a également été utilisé pour les remakes de Resident Evil 2. Bref, une bonne pioche.

L'autre titre du Xbox Game Pass est A Little to the Left. Un jeu de puzzle relaxant qui se concentre sur l'organisation d'objets domestiques dans l'ordre parfait. Développé par Max Inferno, ce jeu invite les joueurs à ranger, trier et aligner une variété d'objets dans des scénarios de la vie quotidienne, allant des livres et des fournitures de bureau aux fruits et aux ustensiles de cuisine. Chaque puzzle propose une expérience unique, souvent accompagnée d'une légère touche d'humour. C'est littéralement le jeu parfait pour un maniaque.

Enfin, on retrouve Bloodstained: Ritual of the Night qui est un jeu vidéo d'action-aventure dans le style Metroidvania développé par ArtPlay et dirigé par Koji Igarashi, une figure emblématique connue pour son travail sur la série Castlevania. Sorti en 2019, le jeu est souvent vu comme le successeur spirituel de Castlevania: Symphony of the Night.

Les autres jeux du XGP de février