Le Xbox Game Pass a discrètement étoffé sa bibliothèque avec deux titres captivants. Promettant de longues heures de divertissement aux détenteurs de la Xbox Series.

Deux belles surprises pour le Xbox Game Pass

Les jeux ajoutés sont Remnant: From the Ashes et sa suite, Remnant 2. Le premier, lancé en 2019, a rapidement conquis le cœur des joueurs grâce à son gameplay innovant et à sa qualité exceptionnelle. Lui valant d'ailleurs un statut culte. Remnant 2 a suivi le chemin de son prédécesseur, surpassant même des hits comme Baldur's Gate 3 en ventes sur Steam pendant quelques temps. Un comble. Sorti fin juillet 2023, il a été acclamé par la critique et nommé dans la catégorie du meilleur jeu d'action aux Game Awards 2023. Celui-ci a tout de même de fortes chance de pouvoir l'emporter.

Le Xbox Game Pass continue d'enrichir sa gamme avec des titres variés et de qualité. Récemment, des jeux comme Persona 5 Tactica, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name et Jusant ont été ajoutés. L'intégration de Remnant: From the Ashes et "Remnant 2 vient consolider cette tendance, affirmant la position de la plateforme comme un incontournable pour les gamers.

Nous savons bien l'importance que le Xbox Game Pass représente pour Microsoft. Il est une vitrine majeure et un argument de vente impressionnant pour ses consoles Xbox Series. Avec le temps, ce service n'a fait que s'améliorer. Des dirigeants de l'entreprise, comme Phil Spencer, ne manquent jamais une occasion lors d'interviews pour rappeler combien le Xbox Game Pass est essentiel pour la communauté. Et dans le même temps, pour l'entreprise...

Un avant gout de l'Enfer

Pour ceux qui débutent avec la franchise Remnant, ces jeux, souvent comparés à Dark Souls mais avec des armes à feu. Ils offrent un gameplay exigeant et sont centrés sur la coopération. Il n'est pas nécessaire d'avoir joué au premier opus pour profiter de Remnant 2, mais étant donné sa base de joueurs plus importante, il pourrait être préférable de commencer par celui-ci. Ce qui est certain, c'est que vous allez hurler de rage pendant votre aventure.

Parallèlement, Dune: Spice Wars et Rollerdrome ont également rejoint la liste des jeux disponibles sur Xbox Game Pass. Clôturant ainsi les mises à jour de novembre 2023. Ces nouveautés illustrent l'engagement de Microsoft à proposer une expérience de jeu riche et variée à ses abonnés.

En conclusion, Xbox Game Pass se révèle être une option de plus en plus séduisante. Notamment pour les joueurs qui n'ont pas spécialement envie de dépenser une fortune en jeux.