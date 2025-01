Microsoft commence l’année 2025 en grande pompe avec une refonte complète de son programme de fidélité "Rewards with Xbox" Xbox Game Pass. Conçu pour récompenser les joueurs, ce système offre désormais encore plus de moyens de gagner des points en jouant sur Xbox et PC. Les nouveautés visent à rendre l’expérience plus simple, plus gratifiante et surtout plus accessible à un plus grand nombre de joueurs.

Rewards with Xbox arrive enfin sur Xbox Game Pass PC

La grande nouvelle ? "Rewards with Xbox" est désormais disponible sur Xbox Game Pass PC. Jusqu’à présent, ce programme était limité aux consoles Xbox et à l’application mobile. Désormais, les joueurs sur Windows 10 et 11 peuvent participer en accédant directement aux Game Pass Quests depuis l’application Xbox sur PC.

Cela signifie que vous pouvez gagner des points en jouant à vos jeux préférés, que ce soit sur console, via le cloud avec xCloud, ou directement sur votre PC. Une extension bienvenue qui ouvre le programme à une communauté encore plus large.

Des quêtes repensées pour récompenser tous les joueurs

Microsoft a également revu son système de Xbox Game Pass Quests, avec des défis repensés pour être plus engageants et accessibles. Voici un aperçu des principales quêtes :

Quêtes quotidiennes : gagnez 10 points simplement en jouant à un jeu Xbox Game Pass pendant 15 minutes.

: gagnez 10 points simplement en jouant à un jeu Xbox Game Pass pendant 15 minutes. Streaks hebdomadaires : jouez cinq jours ou plus par semaine pour accumuler des points bonus. Si vous maintenez une régularité de plusieurs semaines, des multiplicateurs peuvent booster vos gains (jusqu’à 4x après quatre semaines).

: jouez cinq jours ou plus par semaine pour accumuler des points bonus. Si vous maintenez une régularité de plusieurs semaines, des multiplicateurs peuvent booster vos gains (jusqu’à 4x après quatre semaines). Défis mensuels : jouez à 4 ou 8 jeux différents sur le XGP pour débloquer encore plus de points.

Ces quêtes encouragent les joueurs à explorer différents jeux tout en étant récompensés pour leur fidélité. De quoi motiver les amateurs de longue date et les nouveaux venus.

Plus de points, mais des règles plus strictes

Microsoft a également ajusté les points attribués pour certaines activités. Par exemple, les bonus hebdomadaires sur console et PC rapportent désormais 150 points, tandis que les quêtes quotidiennes restent à 10 points. Cependant, une nouveauté importante est l’introduction d’une restriction d’âge.

Désormais, seuls les joueurs âgés de 18 ans et plus peuvent accéder au programme complet. Les plus jeunes ne sont pas totalement exclus, mais leurs possibilités se limiteront à des activités approuvées par les parents, comme les achats éligibles ou les recherches sur Bing.

Source : Microsoft