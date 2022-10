Démocratisé auprès des joueurs et de plus en plus attractif au fil des années, le Xbox Game Pass est devenu le fer de lance de la stratégie de Microsoft, et ça paie.

Le Xbox Game Pass s’est imposé comme l’un des meilleurs bons plans du jeu vidéo. Cependant, il n’y a pas que pour les joueurs que c’est avantageux. Le régulateur brésilien qui a récemment approuvé l’acquisition d’Activision-Blizzard vient de lâcher une information intéressante : combien le service rapporte à Microsoft. Spoiler alert : énormément.

Le Xbox Game Pass fait pleuvoir les milliards

Microsoft gagne gros grâce au Xbox Game Pass. Avec plus de 25 millions d’abonnés aux dernières nouvelles, le service ne cesse de croître. Entre les exclusivités à venir, les sorties day one et les pépites régulièrement ajoutées, il a tout pour plaire. Est-ce que c’était un pari gagnant financièrement pour la firme de Redmond ? Clairement. L’autorité de la concurrence brésilienne révèle en effet que Microsoft aurait gagné pas moins de 2,9 milliards de dollars en 2021 rien qu’avec le Xbox Game Pass. Comprenez par là que ces revenus colossaux ne comprennent que ceux du service sur consoles, et non sur PC, lui aussi très populaire.

En tout, cela représente pas moins de 18% des revenus de Xbox sur l’année. Les jeux de la marque ont quant à eux rapporté 12 milliards de dollars sur l’année 2021. Comme quoi l’un ne cannibalise pas l’autre. Pour bien comprendre l’ampleur du Xbox Game Pass, le régulateur met en lumière les recettes des services concurrents. Nintendo aurait donc gagné un peu plus de 936 millions de dollars avec ses services en ligne, contre 356 millions avec l’EA Play. Quant au PS Plus et au PS Now, ils ont rapporté 3,6 milliards de dollars en 2021, soit 15% des résultats de Sony sur l’année. Un chiffre qui devrait augmenter cette année puisque les formules d’abonnement ont complètement changé en 2022. Reste maintenant à savoir quelle est la proportion du Game Pass PC pour comparer réellement les chiffres de Sony avec ceux de Microsoft. Une chose est certaine, le service séduit de plus en plus de joueurs.