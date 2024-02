Les semaines passent et les jeux s'enchaînent pour les abonnés au Xbox Game Pass. Dès aujourd’hui, ils peuvent découvrir l’un des meilleurs JRPG de ces dernières années : Tales of Arise. Le mois de février n’est pas pour autant terminé, et une nouvelle salve d’ajouts s'apprête à arriver et Microsoft confirme au passage quelques jeux au programme du Xbox Game Pass de mars 2024.

Voici les prochains jeux du Xbox Game Pass

Les derniers jeux de février 2024 sont officiels. Les festivités se poursuivent donc avec Tales of Arise qu’on ne peut que recommander aux amoureux de RPG, mais aussi avec une production plus confidentielle Return to Grace. Ce titre narratif prend place dans un univers de science-fiction des années 60, vous incarnez un archéologue de l'espace trouvant par hasard le lieu de repos d’un ancien dieu de l’IA disparu depuis longtemps. Découvrez le grand mystère de sa disparition au cours d’une aventure qui se boucler en une petite soirée. Évidemment, le Xbox Game Pass a prévu d’autres jeux pour vous occuper tout au long du mois.

Les têtes d’affiche sont déjà disponibles, mais les amateurs de football américain pourront découvrir Madden NFL 24 via l’EA Play, le plus gros jeu de cette nouvelle sélection. Microsoft profite également de cette annonce pour annoncer deux des ajouts du mois de mars 2024. On connaissait déjà le premier, puisqu’il faisait partie des grandes révélations de la prise de parole de la firme de Redmond. Diablo 4 viendra inaugurer l’arrivée des productions Activision-Blizzard dans le Xbox Game Pass dès le 28 mars prochain. En attendant, celles et ceux à la recherche d’un défouloir pourront aller poutrer du méchant dans Warhammer 40,000 : Boltgun dès le début du mois prochain. Voici sans plus attendre le programme pour les semaines à venir.

Les derniers jeux XGP de février

Bluey: Bluey: Le Jeu Vidéo (Cloud, Console et PC) – 22 février

Madden NFL 24 (Cloud) EA Play – 27 février

Maneater (Cloud, Console et PC) – 27 février

Indivisible (Cloud, Console et PC) – 28 février

Space Engineers (Cloud, Console et PC) – 29 février

Les premiers jeux Xbox Game Pass de mars 2024

Warhammer 40,000 : Boltgun (Cloud, Console et PC) – 5 mars

Diablo IV -28 mars

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass

Vous connaissez la chanson par cœur maintenant, ces nouvelles arrivées s’accompagnent également de départs. Pas de panique, ils se comptent sur les doigts de la main puisque seuls deux jeux quitteront le Xbox Game Pass ce 29 février. Le premier ne sera pas une grande perte puisque son itération la plus récente arrive dans quelques jours. Le second en revanche devrait intéresser les amateurs de RPG puisqu’il s’agit de Soul Hackers 2. On rappelle que vous pouvez profiter de la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres afin de poursuivre votre aventure.