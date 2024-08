Chaque mois, plusieurs nouveaux jeux arrivent sur le Xbox Game Pass. Le programme du mois d’août 2024 est encore bien flou puisque seule une poignée de titres ont été confirmés. Les abonnés pourront donc pour sûr découvrir l’anti-Palworld, Creatures of Ava, Core Keeper, l’original Sopa: Tale of the Stolen Potato et surtout Mafia Definitive Edition. Quelques noms ont fait l’objet de rumeurs crédibles, mais il faudra patienter jusqu'à une communication officielle de Microsoft la semaine prochaine. En attendant, la firme de Redmond a déjà confirmé les titres qui quitteront le service ce mois-ci.

Les premiers départs du Xbox Game Pass d'août 2024

Toutes les bonnes choses ont une fin et le Xbox Game Pass fait régulièrement le ménage pour faire de la place aux nouveaux venus. Le mois d’août n’échappera évidemment pas à la règle. Si l’on ne sait pas encore exactement le nombre de titres qui rejoindront le catalogue les prochaines semaines, au-delà des quelques sorties day one déjà mentionnées, Microsoft a déjà dévoilé l’identité des quatre jeux qui quitteront définitivement le service le 15 août 2024. Quatre productions assez variées, dont l’une a su tirer son épingle du jeu auprès des amoureux du genre. Voici les premières sorties du catalogue du Xbox Game Pass du mois :

Quatre jeux qui quitteront le Xbox Game Pass très bientôt ©Xbox

Airborne Kingdom

Un très bon city-builder qui vous invite à construire votre propre royaume volé. Bâtissez une cité dans le ciel, explorez des paysages variés et aidez la populace sur terre pour découvrir des secrets longtemps enfouis. En plus de mécaniques solides, mais non moins classiques, Airborne Kingdom se paie le luxe d'avoir une histoire intéressante et un lore sympathique. Un titre franchement apprécié par les amateurs du genre. On vous recommande de l'essayer avant son départ du Xbox Game Pass

The Texas Chain Saw Massacre via bientôt quitter le Xbox Game Pass

Place à un jeu multi asymétrique à la Dead By Daylight mais dans l’univers de Massacre à la Tronçonneuse. Vous incarnez donc soit un membre de la Famille soit des Victimes. Un titre qui a reçu un accueil mitigé, mais qui n’a eu de cesse de s’améliorer au gré des mises à jour. Vous avez encore quelques jours pour découvrir ses nouveautés avec le Xbox Game Pass.

Shadow Warrior 3: Definitive Edition

Il était très attendu par les inconditionnels de la licence, ce n’était pas le retour en force espéré. Vous aurez largement le temps de finir ce FPS barré et nerveux avant qu’il ne quitte le Xbox Game Pass. Comptez seulement cinq heures pour en voir le bout.

Offworld Trading Company (PC)

Encore un jeu de stratégie mais cette fois en multijoueur, où vous affrontez d'autres joueurs. Ici Mars a été colonisée et toutes les plus grandes entreprises terriennes sont venues s’installer pour s’en mettre plein les poches. Un titre sympathique pour les amateurs du genre.

Source : Xbox