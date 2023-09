À la fin du mois, les abonnés vont pouvoir prendre part à la nouvelle production de Jeppe Carlsen, lead gameplay designer sur Limbo et Inside, Cocoon. Un jeu indé prometteur sur le papier, avec des premiers aperçus positifs, qui embarque le joueur dans une « aventure à travers des mondes dans des mondes ». Une des ultimes nouveautés Xbox Game Pass de septembre 2023 qui est précédée par l'arrivée d'une franchise légendaire.

Une licence pour enflammer le Xbox Game Pass de septembre 2023

Ces semaines à venir s'annoncent encore particulièrement chargées pour le service de Microsoft. Le mois prochain, le très attendu Forza Motorsport sera disponible dès son lancement, le 10 octobre. Mais il y aura également d'autres poids lourds à l'image du city-builder Cities Skylines 2 ou encore Gotham Knights, même si ce dernier a reçu un accueil mitigé au final. Avant cela, une belle surprise annoncée au Tokyo Game Show 2023 attend les abonnés.

Phonenix Wright: Ace Attorney Trilogy, la franchise culte de Capcom, a rejoint les nouveautés Xbox Game Pass de septembre 2023 sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Une compilation qui regroupe les trois premiers épisodes de la licence dans leur version remasterisée. De grands classiques du genre visual novel où les joueurs incarnent le jeune avocat Phoenix Wright qui doit défendre un client accusé d'un crime. De la même manière que dans la vie réelle, il y a besoin de récolter des preuves, des témoignages, avant d'exposer les arguments et de donner de la voix au tribunal.

La trilogie Ace Attorney est disponible depuis le 26 septembre 2023 sur le Xbox Game Pass console et PC. Une petite douceur japonaise qui sera suivie d'ici la fin de l'année par Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name et Like a Dragon : Ishin. Les épisodes récents de la saga Yakuza.

Gare à l'augmentation des prix !

Quels sont les futurs plans de Microsoft pour son abonnement ? D'abord, voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass d'octobre 2023 :

Gotham Knights - 3 octobre

The Lamplighters League - 3 octobre

Warhammer 40,000: Darktide - 4 octobre

Forza Motorsport - 10 octobre

Cities: Skylines 2 - 24 octobre

Mineko's Night Market - 26 octobre

Headbangers: Rhythm Royale - 31 octobre

Jusant - 31 octobre

En revanche, l'avenir du service à plus long terme risque de déplaire. Lors d'une interview pour GameWatch, Phil Spencer, le patron de Xbox, a d'ores et déjà averti que les prix du Xbox Game Pass allaient changer. Et pas à la baisse puisque le responsable de la marque estime qu'une augmentation est inéluctable. « Avec des millions d’utilisateurs actuellement abonnés au Game Pass, dont beaucoup sont heureux de l’utiliser, je pense qu’il est inévitable que le prix augmente à l’avenir, même s’il est indispensable que nous offrions plus de valeur que cela ».