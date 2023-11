Le Xbox Game Pass s’apprête une fois de plus à ravir ses abonnés avec un tout nouveau jeu gratuit. Disponible et qui concerne une saga très appréciée. Voilà ce que l'on sait.

Chaque mois, le Xbox Game Pass offre l'opportunité de découvrir de véritables pépites du monde vidéoludique. C'est souvent, d'ailleurs, une chance de mettre la main sur des titres auxquels on n'aurait pas joué en temps normal, permettant ainsi de s'ouvrir à des styles qui ne nous correspondent pas nécessairement. Pour ce 17 novembre 2023, on peut compter sur l'ajout d'un jeu très récent et de grande qualité.

Une pépite du Xbox Game Pass

En effet le nouveau jeu gratuit Xbox Game Pass est tout simplement... Persona 5 Tactica. Persona 5 Tactica est un nouveau jeu de rôle tactique qui plonge les célèbres Voleurs Fantômes dans un univers assez inédit. Dans ce jeu, les personnages sont alliés avec une révolutionnaire nommée Erina pour l'aider dans sa lutte contre les Légionnaires.

Contrairement à Persona 5, le système de persona dans Tactica limite les personnages à un seul sub-Persona chacun, offrant un sort supplémentaire ou un buff de compétence. La construction des personnages est également assez simplifiée, avec des arbres de compétences spécifiques à chaque personnage. Le jeu permet aussi seulement d'avoir trois membres actifs dans l'équipe à tout moment​​.

L'histoire de Persona 5 Tactica commence pendant les événements de Persona 5, lorsque les Voleurs Fantômes se retrouvent soudainement transportés dans un univers alternatif alors qu'ils se détendent au Café Leblanc​​. Le jeu propose une toute nouvelle histoire ainsi que de nouveaux alliés et ennemis.

Pour le gameplay pur, Persona 5 Tactica est décrit comme un jeu de stratégie au tour par tour similaire à la série XCOM, où les joueurs peuvent choisir parmi diverses attaques et compétences contre leurs ennemis. Cependant, au lieu d'utiliser des armes à feu et des grenades, les Voleurs Fantômes disposent de leurs armes signature et de leurs Personas. Bref, tout un programme à découvrir sur Xbox Game Pass gratuitement. Pour la suite on retrouve :