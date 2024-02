Chaque mois, le Xbox Game Pass procède à un rituel bien connu de tous. Il ajoute de nombreux jeux dans son catalogue, et en fait partir d'autres. On est actuellement en février 2024, qui fait suite à un mois de janvier riche en gros ajouts. On pense notamment à des titres comme Assassin's Creed Valhalla ou Resident Evil 2. Toutefois, si ce n'est pas à votre goût, on a un nouvel arrivant qui pourrait s'avérer très intéressant. Il s'agit d'un remake qui se faisait attendre au tournant par un bon paquet de fans.

Le Xbox Game Pass accueille un excellent remake

On parle bien évidemment de Persona 3 Reload, qui vient tout juste de sortir des fours d'Atlus. C'est le premier jeu à arriver dans le Xbox Game Pass en ce mois de février, et on peut dire que ça commence fort. Du moins, si vous aimez les opus de cette série vraiment particulière. Ici, on a affaire à la refonte du 3 qui date de 2008. Eh oui, ça ne nous rajeunit pas. Il avait déjà obtenu un remake sur PSP, mais Reload promet d'être la version ultime de Persona 3. Et on peut dire que c'est une belle réussite.

C'est simple, dans nos colonnes, on lui a attribué la note de 9/10. Bon, ça doit déjà vous donner une idée de la qualité, mais ce n'est pas suffisant. Pour faire court, la refonte graphique n'est rien de moins qu'impressionnante, et il y a même des nouveautés au menu. La bande originale, qui est de base mémorable, a également eu droit à un petit renouvellement qui ne lui a pas fait de mal. Bref, la formule est efficace, et les changements apportés à cette dernière ne font que la sublimer. Un ajout idéal pour le Xbox Game Pass.

Après, on ne dit pas que tout est parfait. Typiquement, l'écriture aurait mérité d'être un poil plus affiné, mais ce n'est rien de grave. Vous l'aurez compris, c'est un incontournable, mais qui demande de mettre la main au portefeuille. Sauf pour les abonnés au Xbox Game Pass qui déboursent déjà une certaine somme pour avoir accès au catalogue. Du coup, si vous faites partie des utilisateurs du service, on vous invite à ne pas rater Persona 3 Reload.

Un autre jeu arrive bientôt dans l'abonnement

Vous avez déjà fait le tour de Persona 3 Reload ? Déjà, bravo, vous êtes rapide, et ensuite, on a autre chose en réserve pour vous. Pour le moment, on ne connaît pas le nom de tous les jeux qui vont arriver en février. On sait seulement que le 6, Anuchard va débarquer dans le Xbox Game Pass. Vous n'en avez pas forcément entendu parler, mais c'est un action-RPG qui vous plonge dans un univers à la direction artistique toute mignonne, avec un gameplay plutôt prenant. Sur Steam, il affiche une moyenne « Très positive » pour 56 évaluations, ce qui est un bon score pour un titre de cette envergure.