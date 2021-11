Le Pass Culture permet aux jeunes Français âgés de 18 ans de bénéficier d'un crédit de 300 euros pendant 24 mois. Cette somme gentiment offerte par le ministère de la Culture peut se dépenser dans des biens culturels physiques et numériques, ainsi que des activités culturelles. Un p'tit cinéma, des mangas, des DVD, des instruments de musique, des concerts, un ordi... Les usages sont multiples. Et une option supplémentaire a été implémentée.

Passe passe le euj

Xbox France l'a annoncé ce mercredi 10 novembre 2021, trois mois d'abonnement au Xbox Game Pass PC peuvent être obtenus grâce au Pass Culture. Ce partenariat inattendu donne donc l'opportunité à nos nouveaux majeurs d'accéder sans rien dépenser, à une centaine de titres. Dont ceux proposé par Electronic Arts via l'EA play, compris dans le prix. Un catalogue assez dense pour un trimestre. Et avec les fournées récentes, on pense notamment au très populaire Forza Horizon 5, nul doute que les nouveaux utilisateurs, à qui l'on ne demandera même pas de coordonnées bancaires, n'auront aucun scrupule.

Le Xbox Game Pass encourage les joueuses et les joueurs ainsi que leurs amis à sortir des sentiers battus et à découvrir de nouveaux jeux, auxquels ils ou elles ne se seraient peut-être jamais essayés. Il donne même l’occasion aux joueuses et aux joueurs de découvrir des genres de jeux qui pouvaient leur être totalement étrangers. Voilà qui concorde parfaitement avec l’idée que nous avons chez Xbox : vous faire découvrir les titres que nous aimons, qu’il s’agisse de blockbusters incontournables ou de créations indépendantes proposant des visions inédites.

Pour en profiter, il faudra disposer de l'application et s'y connecter, en passant par ce lien, par exemple. D'autres constructeurs ou éditeurs peuvent-ils entrer dans le dispositif dans les prochains mois ? La question reste entière. On rappelle que "les jeux vidéo nécessitant un support physique (disque, mini-disque, cartouche), les consoles de jeux, et les bons d’achat de jeux vidéo ne sont pas éligibles au pass Culture". Seuls les jeux numériques français, éligibles au crédit d'impôt au jeu vidéo prévu à l'article 220 terdecies du code général des impôts ou au fonds d'aide au jeu vidéo cofinancé par le ministère de l'économie et des finances et le centre national du cinéma et de l'image animée, et dénués de violence et de contenu pornographiques (selon le CNC et le FNJV) sont admissibles. Oui, ça restreint pas mal le choix.