Le Xbox Game Pass est l'une des offres les plus intéressantes qu'on peut trouver dans la sphère vidéoludique. Contre seulement une dizaine d'euros, vous pouvez accéder à un catalogue de jeux variés, qui se renouvelle chaque mois. D'ailleurs, on connaît les noms des ajouts qui vont rythmer le mois de janvier. Tous ? Eh bien, c'est ce qu'on pensait jusqu'à aujourd'hui. On vient d'apprendre qu'un nouveau jeu allait faire son entrée dans les rangs du service de Microsoft. Si vous aimez Pokemon, ne le ratez surtout pas.

Palworld arrive sur le Xbox Game Pass

Il s'agit de Palworld, un titre annoncé en 2022 et dont vous avez peut-être entendu parler. Pour cause, il a souvent été comparé à la franchise de Game Freak. Le concept est simple, c'est un RPG dans lequel on peut capturer des centaines de monstres baptisés « Pals ». Ce n'est pas la seule et unique mécanique, mais ce fut suffisant pour créer la comparaison. Il y a tout de même une différence importante à relever, et elle se situe au niveau de son surnom. En effet, on dit que c'est « Pokemon, mais avec des flingues ». Une proposition intéressante pour le Xbox Game Pass.

En outre, vous pouvez également construire des bases, combattre des boss, assigner vos « Pals » à vos chaînes de production, etc. Mais ce qui attire surtout l'œil des plus curieux, c'est le fait que ce soit un monde ouvert dans lequel on peut se retrouver à 32 joueurs sur un même serveur. On imagine sans problème le chaos que ça pourrait provoquer. En tout cas, ça vaudra sûrement le coup de s'y pencher rapidement, d'autant plus que ce sera « gratuit » pour les détenteurs du Xbox Game Pass.

Pour ce qui est de la date de sortie, elle est fixée au 19 janvier 2024. Palworld arrivera sur PC via Steam et le Microsoft Store, Xbox One et Xbox Series X|S. De ce qu'on a pu comprendre avec le dernier trailer en date, ça débarquera day one sur le Game Pass, que ce soit sur PC ou consoles. On vous conseille donc de ne pas manquer l'opportunité de faire un cousin assez éloigné de Pokemon. Par ailleurs, sachez qu'il sera en accès anticipé pendant au moins un an, et non déployé en version finale.

Les ajouts du XGP en janvier 2024

Voici la liste complète des jeux qui ont intégré (ou vont intégrer) le Xbox Game Pass en ce mois de janvier 2024. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts, avec notamment de grosses licences comme Resident Evil ou Assassin's Creed. Comme d'habitude, l'offre du géant américain frappe très fort, et ça ne va pas manquer d'attirer encore plus de joueurs.