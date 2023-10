Le Xbox Game Pass continue d’être l’un des meilleurs bons plans du marché. En plus de proposer un catalogue des plus intéressants, le service ajoute régulièrement des jeux de différents calibres dès leurs sorties. Titres indépendants, exclusivités Xbox, grosses productions, il y en a à chaque fois pour tous les goûts. Le programme du mois de novembre se dévoile cependant avec un peu d’avance.

Les jeux Xbox Game Pass de novembre 2023

Après le PS Plus au tour du Xbox Game Pass. Presque tous les mois, le service de Sony est victime de leaks dévoilant l’intégralité ou une partie de son line-up, quelle que soit la formule. Celui de Microsoft avait jusqu’alors plus ou moins réussi à échapper à un tel sort, mais le datamineur Bilbill-Kun en a décidé autrement. Avec une poignée d’heures à l’avance, la liste des premiers jeux Xbox Game Pass de novembre 2023 a été révélée, puis confirmés dans la foulée. Elle comprend les sorties day one déjà connues, dont le jeu indépendant Thirsty Suitors, le traditionnel Football Manager et enfin Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name.

Ils seront accompagnés de titres déjà sortis, dont le Monster Hunter-like d’EA : Wild Hearts. Un concurrent satisfaisant et prenant, qui s’était déjà approché par les membres du XGP Ultimate via l’EA Play. Cette fois, il sera disponible pour l’ensemble des abonnés. Voici le programme Xbox Game Pass de cette première moitié de novembre :

Headbangers: Rhythm Royale (Cloud, Console, & PC) - disponible

Jusant (Cloud, Console, & PC) - disponible

Wartales Cloud, Console, & PC) - disponible

Thirsty Suitors (Cloud, Console et PC) – 2 novembre

Football Manager 2024 (Cloud, Console et PC) – 6 novembre

Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name (Cloud, Console et PC) – 9 novembre

Dungeons 4 (Cloud, Console et PC) – 9 novembre

Wild Hearts (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 9 novembre

Spirittea (Cloud, Console et PC) – 13 novembre

Coral Island (Cloud et Xbox Series X|S) – 14 novembre

Les sorties XGP de novembre 2023

On rappelle que ces arrivées s'accompagnent également de sorties. Comme d'habitude les membres du Xbox Game Pass profiteront d'une remise de 20% sur l'ensemble des jeux en cas d'achat. Voici la liste des sorties du mois :