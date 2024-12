Alors que la liste des jeux prévus en décembre sur le Xbox Game Pass a été complétée la semaine dernière avec Indiana Jones et le Cercle Ancien et Wildfrost, il semblerait que le service d'abonnement de Microsoft réserve bientôt une grosse surprise à ses abonnés. C'est en tout cas ce qu'on retirer de récentes apparitions sur le Microsoft Store autour d'une certaine licence phare d'Activision. Des premiers signes sont apparus justement la semaine dernière en ce sens, et se confirment encore avec de nouvelles manifestations en ce début de semaine.

Déferlante de succès bientôt sur le Xbox Game Pass ?

Pour rappel, la branche gaming de Microsoft avait la semaine dernière suscité la surprise en faisant apparaître sur son Store PC trois jeux iconiques de la franchise Call of Duty : le tout premier, le second et le quatrième, aussi appelé le Modern Warfare originel. Une telle apparition laissait à penser que ces trois jeux pourraient bientôt arriver sur le Xbox Game Pass. La marque aurait pu garder cette grande annonce sous le coude pour les Game Awards 2024. Il n'en était finalement rien, mais la licence aux œufs d'or d'Activision a depuis refait parler d'elles avec de nouvelles apparitions sur le Microsoft Store.

Il est cette fois question de Call of Duty Advanced Warfare, Ghosts, World War 2 et Black Ops 3. Mieux encore, des succès Xbox ont été ajoutés tout récemment sur ces quatre titres. Des développements a priori trop gros pour être une coïncidence. Alors que Call of Duty Black Ops 6 est le premier jeu de la franchise à arriver le jour de sa sortie sur le Xbox Game Pass, ses grands-frères pourraient bientôt suivre dans un énorme paquet surprise. Et quelle meilleure période que Noël pour offrir aux gens des gros paquets surprises ?

Il faudra cependant une annonce officielle de la part de Microsoft ou Activision pour confirmer ou non cette potentielle bonne nouvelle pour les abonnés au Xbox Game Pass. Rendez-vous la semaine prochaine pour voir quels autres jeux Xbox font une réapparition surprise sur le Microsoft Store ou reçoivent des succès Xbox, histoire que les fêtes de fin d'année soient complètes sur l'écosystème du géant américain, et surtout son Xbox Game Pass ?

Source : Reddit ; Microsoft Store