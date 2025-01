Ça y est ! Microsoft a définitivement tourné la page de 2024 du Xbox Game Pass. Si vous avez raté les sorties de décembre 2024, sachez que LEGO 2K Drive, Humankind, Party Animals ainsi qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien ont été offerts aux abonnés, entre autres choses. Même si cela fait plus d'une semaine qu'on a attaqué l'année 2025, le catalogue de l'abonnement ne s'était pas encore mis à jour. Et c'est maintenant chose faite avec l'ajout de plusieurs titres sur One et Series X|S.

Les premiers jeux Xbox Game Pass de janvier 2025 sont là !

Microsoft entre dans le bain avec les premières nouveautés Xbox Game Pass de janvier 2025. Du lourd ? Comme d'habitude, il va y avoir des pour et des contre, mais dans la liste, on retrouve une licence cultissime avec une vraie légende : Robin des bois. Le héros qui vole aux riches pour donner aux pauvres est au centre d'un jeu d'action-aventure, avec un zeste de RPG, Robin Hood Sherwood Builders. En plus de voler, d'explorer les environnements sur votre cheval ou de vous fritter avec les méchants, vous devrez développer votre village et créer une véritable communauté autour de vous. Il est disponible dès maintenant dans le Xbox Game Pass sur Xbox Series X|S.

Dans les nouvelles sorties Xbox Game Pass de ce début 2025, il y a également Lightyear Frontier qui est une simulation agricole totalement différente de Farming Simulator. Ici, vous êtes en charge de construire et de vous occuper d'une ferme interstellaire au sein d'un monde ouvert... à l'aide d'un mecha. Ce qui envoie quand même plus du rêve qu'un tracteur. Évidemment, les décors s'adaptent à la planète visitée avec une DA ultra colorée. Les utilisatrices et utilisateurs Steam ont plébiscité ce jeu indépendant avec 88% d'évaluations positives sur 2063 avis.

Voilà pour les deux premiers jeux Xbox Game Pass du 8 janvier 2025, mais il y en a deux autres qui ne demandent qu'à être découverts. Rolling Hills est une autre simulation qui vous laissera gérer votre restaurant de sushis dans un village paisible. Enfin, avec My Time at Sandrock, vous aurez encore une simulation de vie, mais dans des décors arides à explorer pour dénicher des reliques de l'Ancien Monde lors de missions.

Source : Xbox Wire.