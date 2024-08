Le Xbox Game Pass de septembre 2024 devrait réserver de grosse surprises aux abonnés. Si la rumeur se confirme, Microsoft pourrait avoir une énorme rentrée avec 19 nouveaux jeux dans son service, dont 17 totalement inédits. Dans le lot, on sait déjà qu'il y aura Star Trucker, Age of Mythology: Retold, Frostpunk 2 ainsi qu'Ara: History Untold. Il y a quelques heures, un autre jeu a leaké et il n'a rien à voir puisqu'il s'agit du très sportif Riders Republic d'Ubisoft. Pour patienter jusqu'à la mise en ligne de ce line-up, le constructeur met à disposition deux titres supplémentaires.

Les derniers jeux complets du Xbox Game Pass d'août 2024 (S35)

Le mois en cours se termine et le catalogue Xbox Game Pass d'août 2024 sera bientôt complet. Dès vendredi 30 août 2024, et jusqu'au mardi 4 septembre 2024, les abonnés pourront néanmoins se jeter sur la bêta en accès anticipé de Call of Duty Black Ops 6. Le jeu sera bel et bien « gratuit » avec l'abonnement, mais ça permettra de tâter le multijoueur avant tout le monde et de découvrir LA nouveauté de cet épisode : l'Omnimovement. Une mécanique inédite pour se déplacer dans différentes directions et faire des cascades comme un vrai soldat d'élite, ou un personnage de film d'action. Mais avant cela, place aux deux nouveaux jeux, dont un très apprécié, qui sont disponibles dès maintenant dans le Xbox Game Pass.

Atlas Fallen Reign of Sand

Depuis quelques jours, les abonnés Xbox Game Pass peuvent explorer le monde d'Atlas Fallen. Un action-RPG développé par Deck13 (The Surge 2). Le soft rappelle un peu Monster Hunter pour ses vastes décors où l'on rencontre des créatures à éliminer avec des armes imposantes, mais s'est inspiré de God of War également de l'aveu du studio. Une production qui a une mécanique assez particulière étant donné que le sable des environnements désertiques parcourus par le joueur sert à invoquer de l'équipement pour tuer les ennemis. Globalement, l'accueil a été mitigé, mais la version dispo dans le Xbox Game Pass intègre la mise à jour gratuite Reign of Sand. Si vous avez fait l'original, attendez-vous à une refonte de la progression, des mécaniques et de la narration, ou encore à de nouvelles quêtes.

Core Keeper

Cette semaine, le Xbox Game Pass offre également une sortie inédite sur consoles : Core Keeper. Le jeu est jouable sur PC (Steam, Epic Games Store) depuis 2022, mais la version 1.0 a été déployée ce mardi 27 août 2024 en même temps que le lancement sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Core Keeper mélange exploration, survie et crafting, dans une aventure où vous devez visiter une caverne infinie. « Creusez, construisez, combattez, fabriquez et cultivez pour découvrir le mystère du Cœur » indique la fiche du titre sur la plateforme de Valve. Si vous avez l'âme d'un explorateur, sachez que vous pourrez recevoir de l'aide extérieure dans la mesure où 7 autres personnes peuvent vous rejoindre. Un jeu très bien noté sur Steam avec 91% d'avis positifs pour 26 288 évaluations.

Source : Xbox Wire.