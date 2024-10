Il y a du mouvement chez Xbox ces derniers temps. Alors que ça bouge en interne au sein de l'entreprise, une conférence nous attend tous ce soir, à 19 heures. Mais, pour ce qui est du concret, on a quelques jeux à vous présenter. De fait, le Game Pass accueille encore un tas de nouveautés qui vont faire plaisir à plus d'un joueur !

Trois bons jeux enfin disponibles dans le Xbox Game Pass

C'est un très gros mois pour le service de jeux à la demande de Xbox. Le Game Pass accueillera, la semaine prochaine, le très (très) attendu Call of Duty Black Ops 6. Mais, en attendant, il faut bien faire vivre le catalogue. Ainsi, de nouveaux jeux y font leur entrée, et ils sont plutôt appréciés !

Ce sont ainsi trois jeux qui rejoignent le Xbox Game Pass cette semaine. D'une part, nous retrouvons le très bon South Park : L'Annale du Destin et son humour satirique. D'autre part, Donut County vous fait dès à présent remuer vos méninges. Enfin, MechWarrior 5: Clans est sorti hier et a donc rejoint day one le le service de Microsoft.

© Microsoft

South Park : L'Annale du Destin (Ultimate, PC Game Pass et Game Pass standard)

Si le dernier jeu South Park était si attendu, c'est parce que ses prédécesseurs ont laissé une très bonne impression dans le cœur du public. Et justement, l'un d'eux fait son entrée dans le Xbox Game Pass. Arrivé le 15 octobre, L'Annale du Destin reprend avec brio le ton irrévérencieux de la série animée.

Développé par Ubisoft San Francisco, cet opus parodie les super-héros à la DC et Marvel de façon jouissive. On y incarne un petit « Nouveau » dans la bande. Et, en tant que super-héros, on prend par à un bataille intense pour le contrôle de la ville, aux côté de Cartman et sa clique. Du côté du gameplay, le jeu propose des affrontements au tour par tour dans des situations toujours plus absurdes.

Donut County (Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard)

Un peu d'indé ne fait pas de mal ! Vous aurez évidemment votre dose ce mois-ci avec Donut County. Jeu atypique s'il en est, il est né de l'esprit de Ben Esposito. On y incarne un raton-laveur livreur de donuts à domicile, jusqu'à ce qu'un mystérieux trou commence à tout engloutir sur son passage.

Il y a assurément du Katamari Damacy dans ce jeu tout aussi loufoque. Dans un décor minimaliste et plutôt reposant, le ton est pourtant à la parodie, notamment des jeunes Californiens accros à leur smartphone. Mais l'humour est léger et les personnages attachants, pour un titre qui vous invite à l'exploration et à la réflexion pour résoudre cette affaire de trou vorace.

MechWarrior 5: Clans (Ultimate, PC)

C'est la sortie day one du Game Pass : MechWarrior 5 Clans est d'ores-et-déjà disponible dans les formule Ultimate et PC de l'abonnement. Ce nouvel opus n'est pas forcément tiré d'une licence extrêmement connue, les MechWarrior ont tout de même leur communauté. Dès lors, c'est épisode relativement attendu, que les fans espèrent être à la hauteur de leurs attentes.

Cette fois, les joueurs incarnent le jeune Jayden Smoke Jaguar désireux de se faire un nom au sein de son escouade. Intervenez alors pendant l'Invasion des Clans de l'Inner Sphere et prenez en main une équipe de 5 mecha personnalisables. Lancez-vous ainsi dans la bataille, seul ou en coopération, pour des combats complexes et bourrés d'action.