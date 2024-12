Une fois de plus, le Xbox Game Pass propose une nouveauté plus que bienvenue, qui devrait séduire de nombreux joueurs. Hélas, elle n’est pas encore accessible à tout le monde.

Bonne nouvelle pour les membres du programme Xbox Insider. Microsoft permet désormais de streamer certains jeux que vous possédez déjà directement depuis votre console Xbox One ou Xbox Series X/S. Une avancée qui montre à quel point le cloud gaming s’intègre progressivement à l’écosystème Xbox. Une spécificité Xbox Game Pass Ultimate.

Une exclusivité pour les Insiders du Xbox Game Pass Ultimate

Pour l’instant, cette fonctionnalité est réservée aux membres Xbox Insiders des niveaux Alpha et Alpha Skip-Ahead. Ces joueurs, qui doivent également être abonnés au Xbox Game Pass Ultimate, peuvent tester cette nouveauté en avant-première. Elle est disponible dans les 28 pays où Xbox Cloud Gaming est déjà actif. Ce déploiement limité permettra de récolter des retours précieux avant une sortie prévue pour tous en 2025.

Parmi les jeux compatibles, on retrouve des titres majeurs comme Assassin’s Creed Mirage, Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy ou encore The Witcher 3: Wild Hunt. D’autres jeux, comme Star Wars Outlaws et Warhammer 40,000: Space Marine 2, viennent enrichir cette liste. Microsoft promet d’ajouter régulièrement de nouveaux titres, rendant cette fonctionnalité encore plus attrayante.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de ce que Microsoft a lancé récemment. Depuis le mois dernier, les abonnés Xbox Game Pass Ultimate peuvent déjà streamer certains jeux qu’ils possèdent via le cloud sur PC, smartphones et tablettes. Désormais, les consoles rejoignent cette stratégie, qui vise à rendre les jeux accessibles partout et à tout moment.

Une nouvelle étape pour le cloud gaming

Avec cette fonctionnalité, Microsoft va plus loin dans sa vision du cloud gaming. Les joueurs peuvent non seulement profiter du catalogue Game Pass, mais aussi de leurs propres jeux. C’est une démarche qui renforce la flexibilité et l’accessibilité de la bibliothèque Xbox, en s’adaptant aux besoins des joueurs.

Si vous n’êtes pas encore Insider, pas de panique. Cette fonctionnalité sera déployée pour tous les abonnés Xbox Game Pass Ultimate sur consoles et PC en 2025. En attendant, le Game Pass continue de s’enrichir avec des titres comme Indiana Jones and the Great Circle ou Crash Team Racing Nitro-Fueled, disponibles dès ce mois-ci.

Microsoft confirme avec cette nouveauté son engagement à repousser les limites du gaming. Que ce soit pour découvrir de nouveaux jeux ou revisiter vos classiques, le cloud gaming s’impose peu à peu comme un pilier central de l’expérience Xbox.

Source : Xbox