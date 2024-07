Depuis quelques années, les leaks ne proviennent plus forcément de sources anonymes publiant des informations sur des sites ou forums obscurs. Il arrive même fréquemment que des listes de trophées fournissent de sérieux indices sur des sorties futures. C'est le cas cette fois-ci avec un jeu très attendu qui pourrait bientôt arriver sur Xbox Game Pass.

Un jeu très attendu sur Xbox Game Pass

Un bruit court dans l'univers des jeux vidéo : Neon White, un des jeux de tir à la première personne les mieux notés de 2022, pourrait bientôt être disponible sur Xbox. Cette nouvelle est attendue avec impatience par les joueurs Xbox, d'autant plus que le jeu a déjà fait ses preuves sur d'autres plateformes.

Lancé en juin 2022, Neon White a d'abord été disponible sur Nintendo Switch et PC, suivi par une sortie sur PS4 et PS5 plus tard dans l'année. Le jeu, développé par Angel Matrix et édité par Annapurna Interactive, se distingue par une combinaison unique de mécanismes de jeu : tir rapide, speedrunning, plateformes et combat basé sur des cartes. Cette fusion de genres a non seulement surpris mais aussi séduit les critiques et les joueurs, faisant de Neon White un candidat sérieux au titre de Jeu de l'année 2022 aux côtés de titres majeurs comme Elden Ring et God of War Ragnarok.

Malgré son succès, les joueurs Xbox n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir Neon White sur leur console. Cependant, un récent leak pourrait bien changer la donne. Selon un utilisateur de Reddit, des succès pour Neon White sont apparus sur le site TrueAchievements, souvent signe avant-coureur d'une sortie imminente sur Xbox. Microsoft a d'ailleurs annoncé que Neon White serait disponible sur Xbox Game Pass dès le premier jour de son lancement. Selon toute vraisemblance, il s'agirait donc du jeu de juillet.

Une belle pépite

L'arrivée de Neon White sur Xbox pourrait avoir un impact significatif. Tout d'abord, cela offrirait aux joueurs Xbox l'opportunité de découvrir un jeu innovant et acclamé, enrichissant ainsi le catalogue de la console. De plus, l'intégration de Neon White dans le Xbox Game Pass pourrait attirer de nouveaux abonnés à ce service de plus en plus populaire, soulignant une fois de plus la stratégie de Microsoft visant à renforcer son écosystème de jeux.