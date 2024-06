Le Xbox Game Pass continue d'enrichir son catalogue avec deux nouvelles sorties en juin 2024. Ces deux jeux apportent des expériences variées et très différentes pour les joueurs De quoi se faire plaisir et de commencer à préparer le week-end dans sa tête. Voilà ce que l'on peut apprendre sur chacun d'eux.

Deux nouveaux jeux dispo sur le Xbox Game Pass

Le premier jeu disponible sur le Xbox Game Pass est My Time at Sandrock. Un jeu de simulation et d'aventure développé par Pathea Games, suite de My Time at Portia. Situé dans le désert post-apocalyptique de Sandrock, le jeu invite les joueurs à incarner un constructeur chargé de restaurer une ville en ruines. Le gameplay de My Time at Sandrock combine des éléments de construction, de gestion et de rôle. Les joueurs doivent collecter des ressources dans l’environnement désertique pour fabriquer et perfectionner des machines et des bâtiments afin de développer la ville. En plus de la construction, le jeu propose une dimension d’exploration où les joueurs peuvent découvrir des ruines anciennes et affronter des créatures pour obtenir des trésors et des ressources précieuses. Les interactions sociales jouent également un rôle clé, avec la possibilité de nouer des relations avec les habitants locaux, chacun ayant ses propres histoires et quêtes.

My Time at Sandrock a été salué pour son univers riche et détaillé, ainsi que pour ses mécanismes de jeu variés et immersifs. Les joueurs apprécient particulièrement la profondeur des interactions sociales et la liberté offerte pour explorer et créer.

Deux salles, deux ambiances

L'autre jeu du Xbox Game Pass est Keplerth. Un jeu de survie et de science-fiction développé par TARO. Il plonge les joueurs dans un monde extraterrestre où ils doivent utiliser leur ingéniosité pour survivre et prospérer. Le gameplay de Keplerth se concentre sur la survie et l'exploration dans un environnement hostile. Les joueurs doivent trouver de la nourriture, construire un abri et se protéger contre les dangers du monde extraterrestre. L'exploration est essentielle, avec un monde généré de manière procédurale qui offre des biomes variés et des créatures mystérieuses à découvrir. Les joueurs peuvent personnaliser leur personnage en utilisant des compétences et des objets pour adapter leur style de jeu aux défis rencontrés. De plus, la fabrication d’outils, d’armes et de structures permet d'améliorer les chances de survie et d'établir une base solide.