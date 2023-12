Beaucoup parmi vous suivent sûrement avec attention les Free Play Days, une initiative très populaire. Chaque semaine, les souscripteurs au Xbox Game Pass Ultimate et Xbox Game Pass Core ont l'avantage de jouer gratuitement à divers jeux. À première vue, cela semble fantastique, mais il y a un hic : ces jeux ne sont accessibles que durant un week-end. La rapidité est donc de mise. Que peut t-on découvrir cette semaine ?

Du lourd pour le Xbox Game Pass

Le premier jeu gratuit du week-end pour le Xbox Game Pass est Just Die Already. Un jeu de type bac à sable développé par DoubleMoose Games, sorti en 2021. Ce jeu, souvent décrit comme absurde et humoristique, place les joueurs dans la peau de personnes âgées qui ont été rejetées de la société et doivent accomplir diverses tâches et défis pour prouver qu'elles sont encore capables et actives.

Le jeu se déroule dans un environnement urbain ouvert, où les joueurs peuvent explorer librement. Les personnages sont excessivement fragiles et le jeu utilise une physique exagérée pour produire des situations comiques et souvent grotesques. Les joueurs doivent naviguer dans ce monde tout en faisant face à des dangers constamment présents, tels que la circulation, les passants hostiles, et divers obstacles environnementaux. Une bonne tranche de rire en perspective.

Le second jeu gratuit pour le Xbox Game Pass est Moving Out 2. Soit la suite du jeu vidéo Moving Out, développé par DevM Games et SMG Studio. Comme son prédécesseur, il s'agit d'un jeu de simulation coopératif axé sur le déménagement. Le jeu a été conçu pour offrir une expérience amusante et chaotique, souvent comparée à des jeux comme Overcooked! Dans Moving Out 2, les joueurs travaillent ensemble pour déplacer des meubles et d'autres objets de maison d'un endroit à un autre. Cela implique de naviguer dans des environnements complexes et souvent hilarants, où chaque niveau présente ses propres défis et obstacles. Les niveaux peuvent inclure des maisons en désordre, des bureaux bondés, et même des scénarios plus absurdes et surréalistes. Microsoft a vraiment voulu tout miser sur l'humour ce week-end...

Un week-end complet

Changement d'ambiance et de cadre. Call of the Wild: The Angler est un jeu vidéo de simulation de pêche immersif développé pour offrir une expérience de pêche réaliste et détaillée. Ce jeu se distingue par son attention minutieuse aux détails de la pêche sportive, en intégrant divers aspects de cette activité, de la sélection de l'équipement à la recherche des meilleurs spots de pêche. Le jeu propose un vaste monde ouvert à explorer, où les joueurs peuvent naviguer à travers des environnements naturels. Ces environnements varient des lacs tranquilles aux rivières tumultueuses, offrant une grande variété de cadres pour cette activité. L'accent est mis sur l'exploration et la découverte, encourageant les joueurs à explorer différents écosystèmes pour trouver les meilleurs endroits où pêcher. C'est donc un jeu très tranquille.

Enfin, le Xbox Game Pass termine en beauté avec Chivalry 2. Chivalry 2 est un jeu vidéo multijoueur d'action à la première personne, développé par Torn Banner Studios. C'est la suite de Chivalry: Medieval Warfare. Le jeu plonge les joueurs dans des batailles médiévales, recréant l'intensité et la brutalité des combats à l'épée du Moyen Âge. Dans ce titre, les joueurs peuvent choisir parmi plusieurs classes de combattants, chacune avec ses propres armes et styles de combat. Les options d'armement vont des épées et boucliers classiques aux arcs et aux lances. Le jeu met l'accent sur le réalisme et le détail dans son système de combat, avec des mécanismes précis pour les coups, les parades et les esquives.