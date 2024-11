L'un des jeux les plus importants de l'année est jouable gratuitement pour les abonnés Xbox Game Pass dès ce mardi 19 novembre 2024 sur Xbox Series X|S, PC et via le cloud.

Plusieurs jeux vont quitter le Xbox Game Pass d'ici le 30 novembre 2024 dont Remnant: From the Ashes, Conan Exiles, Rollerdrome ou encore Spirit North. Si vous voulez avoir connaissance de la liste complète, vous pouvez toujours vous référer à notre article sur le sujet. Au-delà de ces départs, comme tous les mois, les titres offerts dans l'abonnement sont renouvelés à un rythme soutenu. Et il est temps pour l'un des ajouts majeurs de ce mois-ci d'atterrir en douceur sur le service de Microsoft. Direction le septième ciel !

Une énorme exclusivité débarque dans le Xbox Game Pass

Il y a déjà eu des titres sympathiques dans le Xbox Game Pass de novembre 2024, mais là, le service passe la seconde avec l'un des plus gros jeux de 2024. Une production française, connue dans le monde entier, qui devrait ravir les fans d'aviation et de simulation. Quatre ans après Microsoft Flight Simulator, la franchise revient avec un tout nouvel épisode toujours signé par Asobo Studio.

Un cru 2024 qui devrait encore réserver une jolie claque à plusieurs égards, comme on a pu le constater lors de notre essai à la Gamescom. Entre la physique plus pointue ainsi que les visuels impressionnants et réalistes, Microsoft Flight Simulator 2024 devrait satisfaire les amateurs du genre. Si vous êtes restés fidèles à la série tout au long de ces années, ou que vous souhaitez la découvrir, vous pourrez le faire gratuitement grâce au Xbox Game Pass. Le titre est disponible dès aujourd'hui dans l'abonnement ou à l'achat de façon classique.

C'est clairement l'une des plus grosses nouveautés Xbox Game Pass de novembre 2024. Dans un récent billet du Xbox Wire, Microsoft Flight Simulator 2024 a expliqué l'importance d'aller plus loin dans le mode Carrière. « Dès le départ, nous savions que nous avions l’opportunité de créer quelque chose de totalement inédit dans le domaine des missions et activités dans les logiciels de divertissement » a déclaré Jörg Neumann, le responsable du jeu. Un mode à la carte où tout le monde pourra se lancer sans prérequis. « Cependant, les joueurs moins expérimentés choisiront probablement de suivre une formation pour augmenter leurs chances de réussir l’examen nécessaire ». Les abonnés Xbox Game Pass peuvent lancer Microsoft Flight Simulator sans surcoût sur Xbox Series X|S, PC et via le cloud.

Source : Xbox Wire.