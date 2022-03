Microsoft a annoncé les prochains jeux Xbox Game Pass avec Marvel's Guardians of the Galaxy. Le service ajoute aussi des sorties récentes ou à venir à l'image de Far : Changing Tides.

Les premiers jeux du Xbox Game Pass de mars 2022 sont tombés et la nouvelle fournée devrait encore scotcher les abonnés devant leur écran. Pour preuve, d'ici le 10 mars, Marvel’s Guardians of the Galaxy rejoindra la sélection de mars 2022. Et comme en février, vous aurez des sorties très récentes.

Square Enix sauve les meubles pour ses gardiens

Les entrées du 1er au 10 mars 2022

Disponible

Far Chaning Tides (Cloud, Console & PC)

Une aventure atmosphérique émouvante, qui vous emmène en voyage à bord d’un navire piloté par Toe, en quête d’une nouvelle maison. Naviguez sur des eaux tempétueuses, plongez vers des profondeurs abyssales et explorez des ruines oubliées dans un monde inondé de toute beauté.

Le jeu sort ce 1er mars sur PS5 / PS4, Xbox Series / One, Nintendo Switch ainsi que sur PC. Et il fait donc son entrée day one sur le Xbox Game Pass.

3 mars

10 mars

Cocorico, Young Souls est un beat'em up/RPG qui était sorti à l'été 2021 sur Google Stadia exclusivement. Histoire de connaître un minimum de succès, le titre de The Arcade Crew, un studio français, s'ouvre aux autres plateformes. Il sera disponible dès le 10 mars sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

Parcourez le monde des humains et celui des Gobelins, tous deux peuplés de hordes d’ennemis mais aussi de rencontres inattendues et d’amitiés qui ne demandent qu’à naître. Lancez vous corps et armes à la poursuite de votre père adoptif à travers des donjons épiques du royaume des Gobelins. Dégotez-vous une armure de choc et un arsenal suffisant pour venir à bout des hordes d’ennemis et de boss qui vous attendent de l’autre côté du portail

Les sorties du Xbox Game Pass à compter du 15 mars 2022

Comme d'habitude, si vous avez commencé des jeux, assurez-vous de les finir dans les temps. Voici les titres qui quittent le service dans deux semaines :