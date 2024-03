On connaît la routine par cœur désormais. Chaque mois, le Xbox Game Pass accueille son lot de nouveautés, allant de disponibilités dès leur sortie, à des titres plus anciens. Un joli melting-pot qui, en général, a clairement de quoi occuper les abonnés, quels que soient leurs goûts, leur permettant par la même occasion d’élargir leurs horizons. Le programme de mars 2024 s’annonçait des plus torrides avec l’intégration de Diablo 4, qui inaugurera l’arrivée des productions Activision-Blizzard dans le Xbox Game Pass. Restait à connaître le nom des autres ajouts du mois, c’est désormais chose faite.

Les jeux Xbox Game Pass de mars 2024

Les semaines passent et les jeux s’enchaînent pour les abonnés au XGP. Dès aujourd'hui ils peuvent découvrir l’excellent FPS qui fleure bon le rétro, Warhammer 40,000 : Boltgun, mais ce n'était que le début. Chaque mois, Microsoft fait deux vagues d’annonces pour présenter l’intégralité des titres qui rejoindront le catalogue. On connaissait déjà quelques noms, qui correspondent généralement aux sorties day one comme Open Roads, le nouveau jeu narratif des créateurs de Gone Home et Tacoma, ou encore Lightyear Frontier, l’aventure agricole chillax en monde ouvert. Évidemment, le Xbox Game Pass a prévu d’autres jeux pour vous occuper tout au long du mois mars 2024. Voici le programme pour les prochaines semaines.

Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, Console, & PC) -5 mars

PAW Patrol World (Cloud, Console, & PC) – 7 mars

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (Cloud, Console, & PC) – 12 mars

Control Ultimate Edition (Cloud, Console, & PC) – 13 mars

No More Heroes 3 (Cloud, Console, & PC) – 14 mars

Lightyear Frontier (Game Preview) (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 19 mars

MLB The Show 24 (Cloud & Console) – 19 mars

Après une longue absence, Control sera enfin de retour dans le service. Parfait pour se remettre à la page si vous ne l'aviez pas fait avant Alan Wake 2, Remedy ayant entièrement connecté son univers à la MCU. On rappelle par ailleurs que Diablo 4 sera disponible dès le 28 mars dans le Xbox Game Pass, tout comme Open Roads qui sortira à cette même date.

La liste des premiers jeux Xbox Game Pass de mars 2024 © Microsoft

Les jeux qui quittent le catalogue

On connaît la chanson par cœur désormais, ces nouvelles entrées s’accompagnent également de sortie. Pas de grande surprise, puisque la liste est disponible généralement un peu à l’avance histoire de vous laisser assez de temps pour les boucler avant leur départ. On rappelle encore une fois, que les abonnés peuvent profiter d’une remise de 20% sur les titres en question s’ils souhaitent les conserver. Voici les jeux qui quitteront le Xbox Game Pass dès le 15 mars 2024.