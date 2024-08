Le Xbox Game Pass ne rigole plus avec l'ajout d'un jeu très apprécié, une vraie pépite qu'il serait dommage de manquer. De quoi se plonger dans un monde ouvert de qualité.

On le sait, les abonnés du Xbox Game Pass peuvent profiter d’un large catalogue de jeux, avec de nouvelles arrivées tout au long du mois. Le mois d'août 2024 est à ce nouveau encore assez intéressant, d’autant que les joueurs ont désormais accès à un nouveau titre emblématique. Une vraie pépite qu'il serait dommage de manquer.

Une pépite sur le Xbox Game Pass

Le jeu Xbox Game Pass du jour est donc Mafia: Definitive Edition. Mafia: Definitive Edition n'est pas simplement une version améliorée du jeu original. Il s'agit d'un remake complet, qui a été repensé et reconstruit avec un nouveau moteur graphique, des cinématiques retravaillées, et une bande-son réenregistrée pour offrir une expérience moderne tout en restant fidèle à l'esprit du jeu original. Les développeurs de Hangar 13 ont réussi à capturer l'atmosphère unique de l'Amérique des années 1930. Avec ses voitures emblématiques, ses décors urbains riches en détails, et son ambiance de film noir.

L'histoire suit les aventures de Tommy Angelo. Un chauffeur de taxi qui se retrouve plongé dans le monde du crime organisé après une rencontre fortuite avec des membres de la famille mafieuse Salieri. Ce nouveau jeu Xbox Game Pass se distingue par sa narration captivante. Mais aussi ses personnages mémorables, et ses missions variées qui plongent les joueurs au cœur de la vie d'un gangster pendant la Prohibition.

Pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu original, l'arrivée de Mafia: Definitive Edition sur le Xbox Game Pass est une aubaine. Il offre une occasion idéale de découvrir un classique du jeu vidéo sous un nouveau jour. Les graphismes modernes et les améliorations de gameplay rendent l'expérience accessible et attrayante pour une nouvelle génération de joueurs.

Les fans de longue date, quant à eux, apprécieront la fidélité avec laquelle le remake a été réalisé. Tout en apportant des améliorations notables. Le jeu conserve l'essence du titre original, avec ses dialogues authentiques, ses scènes d'action intenses, et ses moments émotionnels marquants. La refonte des cinématiques et des interactions entre les personnages ajoute une profondeur supplémentaire à l'histoire, enrichissant ainsi l'expérience globale. Le jeu est disponible est donc maintenant disponible sur le Xbox Game Pass

Source : XGP