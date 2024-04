Quoi de neuf sur le Xbox Game Pass d'avril 2024 ? Le service n'a pas attendu de s'échauffer pour accorder aux abonnés de chouettes titres. S'il vous arrive de rester plantés devant votre écran certains dimanches pour regarder la Formule 1, F1 23 est déjà disponible. Le merveilleux et indispensable Superhot, et plus particulièrement la suite « Mind Control DELETE » est également jouable sur consoles Xbox, PC et via le Cloud Gaming. Voici les nouveaux ajouts de cette fin de semaine.

Les deux jeux Xbox Game Pass du 4 avril 2024

Comme le PS Plus sur PS4 et PS5, le Xbox Game Pass fait peau neuve et accueille ainsi deux nouveaux jeux pour le mois d'avril 2024. En attendant le retour de la belle Lara Croft, dans sa dernière aventure, l'abonnement pioche du côté de la scène indépendante. Et la pêche a été bonne puisque le service de Microsoft a ramené un jeu très apprécié, édité par un studio qui a bonne réputation dans le monde de la plateforme 3D. Mais si vous êtes réfractaires au genre, ou que vous n'êtes pas curieux, une expérience diamétralement opposée s'offre à vous. Cette fois, il sera question de prendre une voiturette pour se déplacer sur un terrain de golf afin d'être initié à un grand circuit professionnel.

Zelda Breath of the Wild X Animal Crossing = Lil Gator Game

Souriez, Lil Gator Game est disponible dans le Xbox Game Pass d'avril 2024. C'est quoi ? Un jeu de plateforme en 3D, qui rappelle les jeux d'antan, édité par Playtonic Friends. La structure responsable de Yooka-Laylee. On ne contrôle plus une espèce de lézard, mais un mini alligator qui peut marcher, grimper, glisser, nager ou même voler avec une para-voile. Un titre d'aventure très détente qui revendique diverses influences, surtout du côté de Nintendo. Beaucoup l'ont notamment comparé à The Legend of Zelda Breath of the Wild ou Animal Crossing.

Comme pour Yooka-Laylee, Lil Gator Game propose un monde ouvert ultra coloré qui ne demande qu'à être exploré de fond en comble. « Aux quatre coins de l'île, lance-toi dans des quêtes uniques et fais connaissance avec des personnages hauts en couleur » précise la fiche Steam du jeu. Lil Gator Game est jouable via le Xbox Game Pass sur Xbox Series X|S, Xbox One, PC et xCloud. Les joueuses et joueurs ont adoré puisque le score Metacritic est de 84/100, 99% d'évaluations positives pour 3 134 avis sur la plateforme de Valve.

Du golf avec EA Sports PGA Tour

On passe à un tout autre délire avec EA Sports PGA Tour. La franchise de golf d'EA qui vous fait participer au PGA Tour, le circuit professionnel de la discipline. « Participez à l’Augusta National pour tenter de gagner la fameuse veste verte. Relevez des défis uniques, terminez des quêtes sur le thème des Masters et accédez à du contenu inédit et passionnant, à du matériel de golf pour personnaliser votre golfeur ou votre golfeuse et à des tournois en ligne pour mettre vos talents à l’épreuve ». Une entrée Xbox Game Pass qui rassemble moins d'enthousiastes, en tout cas sur PC. Car si l'on regarde sur Metacritic, la moyenne est à 76/100, ce qui est déjà bien. Si vous voulez pratiquer ce sport sans bouger, c'est peut-être le moment opportun d'essayer avec EA Sports PGA Tour.

LEGO 2K Drive également dans la séléction XGP du mois

Le dernier jeu Xbox Game Pass de la semaine 14 est LEGO 2K Drive. Un Mario Kart-like avec des véhicules et des environnements entièrement en briques, qui peuvent exploser en morceau. Et d'ailleurs, la sortie de piste et les collisions avec certains décors sont plutôt encouragés. Pour un premier essai, 2K Games s'en sort avec les honneurs. C'est très facile à prendre en main, l'univers LEGO est superbement retranscrit jusque dans l'outil de construction. A contrario, le jeu se focalise trop sur ses microtransactions - même si c'est cosmétique - et peine à proposer des circuits inoubliables. Le grind abusif, qu'on a constaté au lancement, n'aidait pas non plus à être totalement emballé par l'expérience générale.