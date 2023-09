Le Xbox Game Pass de septembre 2023 déroule son programme en toute tranquillité, comme chaque mois. Mais là, les joueurs sont vraiment gâtés avec de grosses nouveautés toutes fraîches. Après Starfield et GRIS, des jeux recommandables viennent s'ajouter au line-up en cours. Si vous aimez souffrir et les animaux, vous devriez trouver votre bonheur.

Deux très bons jeux ajoutés au Xbox Game Pass de septembre 2023

Ce n'est pas facile de passer derrière Starfield et GRIS, pour des raisons complètement différentes, mais il le faut bien. Alors qui a la lourde tâche de leur succéder ? Honneur tout d'abord à Solar Ash disponible depuis le 14 septembre 2023 sur le Xbox Game Pass. Un jeu indépendant conçu par Heart Machine, les développeurs d'Hyper Light Drifter et futur Hyper Light Breaker. Au-delà d'un personnage qui se ressemble d'un titre à l'autre, la direction artistique très marquée est un élément commun aux trois productions. Le joueur doit parcourir à toute vitesse de splendides environnements pour empêcher qu'une planète ne s'éteigne.

Pour celles et ceux qui n'en peuvent plus d'attendre Bloodborne 2, en vain, Lies of P est une alternative sacrément séduisante aussi disponible sur Xbox Game Pass. Il s'agit d'un sous-like coréen qui plonge les plus courageux d'entre vous dans un univers victorien, comme l'incroyable titre de FromSoftware. Mais là où le jeu fait preuve d'un peu plus d'originalité, c'est sur son thème. Il revisite de façon plus sombre le conte de Pinocchio en s'appuyant davantage sur l'oeuvre de Carlo Collodi, et non de Disney. Le soft récolte actuellement une moyenne de 81/100 sur Metacritic.

Enfin, c'est LA nouveauté Xbox Game Pass de ce mercredi 20 septembre 2023 : Party Animals. Si le nom peut prêter à sourire ou même aux moqueries, il ne faut pas le sous-estimer. Cette autre production indé vous propose de vous affronter en incarnant divers animaux, y compris de très jeunes chiots ou chatons. Avec son principe, ses visuels ou encore sa physique guimauve, Party Animals semble être le digne héritier d'un mariage entre Gang Beasts et Human Fall Flat. Entre autres. Une « claque » pour l'ami Camille qui a apprécié les combats entre créatures à poils. Et pour le coup, c'est également un jeu qui colle parfaitement à un service comme le Xbox Game Pass et qui lui permettra de se forger une communauté plus rapidement et facilement.