Quelles seront les dernières sorties du Xbox Game Pass de juin 2024 ? On connaît déjà l’identité des 5 jeux qui quitteront le catalogue prochainement. Et cela fait toujours un peu mal au cœur.

Le temps passe et le Xbox Game Pass confirme sa place de choix parmi les offres les plus attractives du marché des jeux vidéo. Chaque semaine, le service enrichit son catalogue avec de nouveaux titres, allant des grosses productions de l'année aux exclusivités signées Microsoft. Avec les nombreux projets en préparation dans les studios Xbox, l'avenir du service s'annonce prometteur. Microsoft a récemment dévoilé les dernières nouveautés du Xbox Game Pass pour juin 2024.

Les sorties du Xbox Game Pass de juin 2024

En premier lieu on retrouve High On Life qui quitte le Xbox Game pass. Développé par Squanch Games, High On Life est un jeu d'action-aventure à la première personne qui se distingue par son humour décalé et son style visuel unique. Les joueurs incarnent un chasseur de primes intergalactique, combattant des créatures extraterrestres et utilisant des armes qui parlent. Ce titre, fortement apprécié pour son originalité, laissera sans doute un vide dans le catalogue du Game Pass. Le jeu suivant est Bramble: The Mountain King qui plonge les joueurs dans un monde de contes de fées nordiques sombre et mystérieux. Ce jeu d'aventure propose une exploration et une histoire émouvante, accompagnée de puzzles intrigants et de rencontres avec des créatures mythiques. Son départ sera une perte pour ceux qui apprécient les aventures narratives immersives.

Les amateurs de jeux de rôle et de simulation de ferme vont regretter le départ de Rune Factory 4 Special. Ce titre combine la gestion agricole, l'exploration de donjons et les interactions sociales dans un univers fantastique. Les joueurs ont la possibilité de cultiver des champs, combattre des monstres et même se marier, offrant une expérience riche et variée. Enfin, Spacelines from the Far Out quitte aussi le service. C'est un jeu de simulation de gestion coopératif où les joueurs dirigent une compagnie de transport spatial. Ce titre propose une expérience multijoueur dynamique, où la coopération et la stratégie sont essentielles pour satisfaire les passagers extraterrestres et maintenir le bon fonctionnement de l'entreprise. Son départ sera particulièrement regretté par ceux qui aiment les jeux de gestion collaboratifs.

Pour terminer, The Bookwalker: Thief of Tales s'en va aussi du Xbox Game Pass. Il invite les joueurs à incarner un voleur de récits, capable de plonger dans les livres pour voler des objets magiques et des trésors cachés. Ce jeu d'aventure unique mélange la narration interactive et les puzzles, créant une expérience assez intrigante.

Rune Factory 4 Special.

Jeux quittant le service en juin 2024 :