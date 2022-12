Les derniers jeux gratuits du Xbox Game Pass de l’année 2022 arrivent. Comme chaque mois, Microsoft lèvera le voile sur la seconde vague d’ajouts au catalogue de son service phare d'ici plusieurs heures. En attendant, on connaît déjà les dernières sorties de l'année, ça va faire mal.

Les ultimes sorties Xbox Game Pass de 2022

Les derniers jeux du Xbox Game Pass de décembre 2022 seront bientôt officiels. En début de mois, Microsoft a mis les bouchées doubles pour terminer l'année en beauté en ajoutant des titres populaires comme LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, Eastward ou encore Metal : Hellsinger, en plus de quelques sorties day one remarquées comme High on Life et Chained Echoes. La firme de Redmond avait-elle gardé quelques surprises dans sa hotte pour régaler les joueurs une dernière fois cette année ? L’ultime vague de jeux du Xbox Game Pass de 2022 fait l'objet de grandes attentes. En attendant une réponse, la liste des dernières sorties de l'année a été dévoilée.

Il ne vous reste plus que quelques jours pour mettre la main sur quelques pépites comme Gorogoa ou Outer Wilds. Comme si vous souhaitez conserver un ou plusieurs titres de la liste, vous pouvez profiter d’une remise de 20% sur chacun d’entre eux. Voici sans plus attendre la liste des jeux qui quitteront le Xbox Game Pass dès le 31 décembre :