Quels sont les chanceux qui vont succéder à Marvel's Guardians of the Galaxy ou Young Souls ? Microsoft a révélé les prochains jeux Xbox Game Pass du mois de mars 2022. Il y en aura encore pour tous les goûts avec, entre autres, l'action-RPG Weird West développé par Raphaël Colantonio, un vétéran d'Arkane Studios (Dishonored).

17 mars

Comme Weird West, ce jeu de snowboard sera disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass.

Un tactical-RPG dans l'univers du Donjon de Naheulbeuk avec toute la dimension parodique que cela implique.

22 mars

Explorez des cartes en évolution perpétuelle, combattez des ennemis mortels et découvrez le sort de l’île maudite d’Avalon dans ce mélange unique entre roguelike, jeu de cartes et RPG, jouable à l’infini. Créez vos propres combos en utilisant des centaines de cartes et apprenez à survivre dans un monde sombre et impitoyable sous le joug d’une force mystérieuse et mortelle : the wyrdness.