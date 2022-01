Microsoft semble bel et bien décidé à faire de la cuvée 2022 un millésime qui risque de faire parler de lui. Alors que la première salve du Xbox Game Pass pour le mois de janvier avait fait la part belle aux jeux indépendants de qualité, la seconde partie a fuité un peu tôt via le site Xbox Wire. Si toutes les dates ne sont pas encore confirmées, les joueurs peuvent déjà annoter une partie de leur calendrier.

Et pour commencer sur de bonnes bases, Microsoft fait une surprise aux joueurs, puisque le sadique (et prenant) visual novel Danganronpa Trigger Happy Havoc est dès à présent disponible sur le Xbox Game Pass dans sa version Anniversary Edition. Quelle classe. Si le genre n'est pas forcément propice aux longues sessions dans son salon, le Cloud du constructeur achèvera de rendre ce battle royale textuel tout ce qu'il y a de plus transportable.

Les jeux du Xbox Game Pass du 18 au 21 janvier 2022

18 janvier

Nobody Saves the World (Cloud, Console & PC)

20 janvier

Date inconnue

Death's Door

Hitman Trilogy

Rainbow Six Siege

Taiko no Tatsujin: The Drum Master!

Fuite oblige, il faudra patienter jusqu'à l'annonce officielle de Microsoft pour compléter la liste, et surtout découvrir quelques jeux quitteront bientôt le Xbox Game Pass, car tel est in fine leur destin.