Trois nouveaux jeux gratuits et deux DLC d'un titre populaire sont disponibles dans le Xbox Game Pass Core, Standard et Ultimate grâce au Free Play Days. Faites vite !

Actuellement, le Xbox Game Pass permet de récupérer plusieurs contenus gratuits pour XDefiant, le FPS en arène d'Ubisoft ainsi que pour le smash bros-like MultiVersus de Warner Bros Interactive Entertainment. Si vous n'êtes pas trop dans les jeux de tir, ni dans la baston en mode brawler, mais plutôt dans le football, il y a également un pack de bienvenue pour tous les nouveaux arrivants sur EA Sports FC 25. Voici maintenant les jeux « gratuits » du weekend avec de grosses licences.

Les jeux gratuits Xbox Game Pass des Free Play Days (S42)

Comme chaque semaine, les abonnés Xbox Game Pass Core, Standard et Ultimate peuvent bénéficier des jeux gratuits du weekend. Une très courte période durant laquelle il faut en général enchaîner les heures pour terminer dans les temps les titres offerts, sous peine de devoir passer à la caisse pour en voir le bout. C'est ce qu'on appelle les Free Play Days ou Jours de jeu gratuit chez nous. Ainsi, la semaine dernière, les abonnés ont pu mettre la main sur la simulation Matchpoint Tennis Championship, et sur le dungeon RPG rogue-lite au tour par tour The Land Beneath Us.

Pour ces nouveaux jeux gratuits Xbox Game Pass du week-end, qui seront disponibles jusqu'à ce lundi 14 octobre à 08h59 (heure française), le service régale avec trois titres et deux extensions. Du très lourd d'autant que les licences sont loin certaines des licences sont loin d'être inconnues. Alors que Mafia Definitive Edition est dispo dans l'abonnement XGP Ultimate, Mafia 3 Definitive Edition débarque dans les Free Play Days. Il s'agit de la version ultime qui regroupe le jeu de base, toutes les extensions d'histoire et les packs bonus.

Outre ce GTA-like qui reste une grosse licence quoiqu'on dise de cet opus, les Jours de Jeu Gratuit de la semaine 41 permettent de découvrir Conan Exiles. Une expérience de survie qui, surprise, se déroule dans l'univers de Conan Le Barbare. Destiny 2 met aussi à disposition deux de ses extensions Éclipse (Lightfall) et La Reine Sorcière (Witch Queen). Enfin, le Xbox Game Pass va tenter de prouver que le déménagement peut être fun avec Moving Out 2. Un jeu à la Overcooked, mais où vous devez vider des logements au lieu de cuisiner.

Mafia III: Definitive Edition

Moving Out 2

Extensions Destiny 2 Reine Sorcière et Éclipse

Conan Exiles

Source : Xbox Wire.