Calendrier oblige, il aura fallu attendre un petit peu avant de découvrir les nouvelles arrivées du Xbox Game Pass de septembre 2022. Et comme le prédisaient les leaks, la première vague fera peut-être quelques déçus malgré le lot de sorties disponibles day one sur le service.

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass de septembre 2022

Le mois commence en beauté. Entre les jeux gratuits du PS Plus et les ajouts des offres Premium et Extra, ou encore d’Amazon Prime, les joueurs sont déjà gâtés. Il ne manquait plus que la liste du Xbox Game Pass de septembre 2022. Microsoft met fin au suspense et dévoile les nouveaux jeux pour la première moitié du mois. Entre l'Animal Crossing de Disney, un FPS musical bien nerveux et surtout un jeu complètement barré où vous devez vous garer, il y aura quand même de quoi faire. On rappelle si besoin est que d’autres titres seront ensuite ajoutés lors de la seconde quinzaine du mois. Avec l’éditeur on est également jamais à l’abri d’un petit ajout surprise, dont peut-être Assassin's Creed Odyssey.

Disney Dreamlight Valley - 6 septembre (Cloud, Console & PC)

On pourrait aussi l’appeler quand Animal Crossing pose ses valises à Disneyland. Dans ce simulateur de vie, explorez et accomplissez plusieurs quêtes et autres activités en compagnie des héros de Disney et Pixar. Tous vivaient en harmonie à Dreamlight Valley jusqu’à ce que survienne l’Oubli. Des Épines nocturnes ont en effet poussé sur toute la contrée, la privant de toute sa magie.

Train Sim World 3 - 6 septembre (Console & PC)

Jeu de simulation réaliste vous permettant d’explorer trois itinéraires riches en détails. Apprenez à contrôler neuf locomotives grâce à un tout nouveau centre d’entraînement. Sont également au programme un nouveau ciel volumétrique pour changer l’atmosphère des trajets, des éclaires, des tempêtes, du vent et tout ce qu’il faut pour une immersion totale.

Opus Magnum - 6 septembre (PC)

Dernier jeu de puzzle ouvert par Zachtronics, les créateurs de SHENZHEN I/O. A vous de maîtriser la complexité du moteur de transmutation, l’outil le plus sophistiqué en ingénierie alchimique. L’objectif, créer des gemmes précieuses, des armes mortelles, des remèdes et bien plus encore.

Ashes of the Singularity: Escalation - 13 septembre (PC)

Jeu de stratégie en temps réel et à grande échelle. Dans cette nouveauté du Xbox Game Pass, vous commandez des armées entières sur un champ de bataille dynamique pour tenter de conquérir plusieurs mondes. Des campagnes solo et du multijoueur sont au rendez-vous.

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto & Ace - 13 septembre (Cloud, Console & PC)

Survolez les rues de Métropolis dans la peau des super-chiens Krypto et Ace et protégez-la des plans machiavéliques de Lex Luthor. Une aventure de sauvetage d’animaux inspirée du film qui devrait ravir les plus jeunes.

You Suck at Parking - 14 septembre (Cloud, Console & PC)

Encore une sortie day one pour le Xbox Game Pass. Jeu complètement fou où vous devez réaliser les créneaux les plus extrêmes au monde. A vous d’arriver le plus vite possible aux places de parking et de débloquer de nouvelles voitures et des options de personnalisation pour vos bolides. Vous pourrez également affronter vos amis dans le mode multijoueur.

Despot’s Game – 15 septembre (Console & PC)

Disponible lui aussi dès sa sortie sur le Xbox Game Pass, Despot’s Game est un rogue-like tactique où vous devez envoyer une armée se battre pour vous dans des donjons procéduraux.

Metal: Hellsinger – 15 septembre (PC & Xbox Series X|S)

On termine la première vague de jeux du Xbox Game Pass de septembre 2022 avec une nouvelle disponibilité day one. Metal Hellsinger est un FPS basé sur le rythme. Plus vos tirs sont synchronisés avec la musique, plus elle devient intense et plus vous serez puissant et détruirez tout sur votre passage. Traversez huit enfers et atomisez tous les démons que vous rencontrerez.

Les sorties du Xbox Game Pass de septembre 2022

On connait la routine maintenant, toutes ces nouveautés du Xbox Game Pass de septembre 2022 s'accompagnent également de quelques sorties. Comme l’avait dévoilé un leak, le service va perdre A Plague Tale Innocence un mois avant la sortie de suite, qui sera disponible day one au catalogue. Vous avez donc jusqu’au 15 septembre pour essayer les 11 jeux suivants. Rappelons que vous pouvez profiter d’une réduction de 20% sur chacun d’entre eux si vous souhaitez les conserver.