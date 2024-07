Depuis quelques heures, deux nouveaux jeux ont rejoint le Xbox Game Pass de juillet 2024. Et pour le coup, il s'agit de deux sorties complètement inédites avec d'un côté Magical Delicacy et de l'autre Flock. Pour l'instant, ce sont les derniers ajouts du mois, mais on sait que Microsoft révèle systématiquement le line-up par vagues. Le blog Xbox Wire devrait bientôt nous éclairer sur la suite... Même s'il y a déjà un nouveau bruit de couloir sur le sujet.

Un jeu qui fait un carton dans le Xbox Game Pass de juillet 2024 ?

D'après Tom Henderson, Call of Duty Modern Warfare 3 pourrait être disponible « gratuitement » dans le Xbox Game Pass de juillet 2024. « Microsoft s'apprête à lancer Call of Duty Modern Warfare 3 dans le XGP » a t-il déclaré la semaine dernière. Et visiblement, le FPS d'Activision pourrait être rejoint par un jeu plébiscité par la critique et les joueurs : Dave the Diver. Si l'on en croit les dires d'eXtas1s, qui a déjà dévoilé des annonces Xbox à l'avance d'après Henderson, le titre de MINTROCKET devrait être officialisé prochainement par la firme de Redmond.

Une rumeur crédible ? Dans la mesure où Dave the Diver est offert aux abonnés PS Plus Extra, ce ne serait pas surprenant que le studio ait aussi négocié avec Microsoft pour une arrivée dans le Xbox Game Pass. C'est typiquement le genre de production qui sied ces formules d'abonnement. Mais au fait, c'est quoi Dave the Diver ? Un RPG d'aventure qui, comme le récent Kunitsu-Gami Path of the Goddess de Capcom, se découpe en deux temps. La journée, les joueurs sont invités à explorer les fonds marins et à pêcher ce qu'ils peuvent. La nuit, ces derniers devront exploiter leur butin pour gérer un restaurant de sushi.

Cet excellent jeu, qui est un succès d'estime et commercial avec 97% d'avis positifs parmi 98 711 évaluations sur Steam, a fêté son première anniversaire. Pour l'occasion, il a reçu un DLC gratuit Dave the Diver Godzilla avec tout un tas d'ennemis, d'équipement et autres. Des nouveautés qui seraient évidemment accessibles avec la version Xbox Game Pass.