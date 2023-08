Quel que soit votre genre de prédilection, vous devriez trouver votre bonheur dans le Xbox Game Pass. Le service d'abonnement de Microsoft propose un large catalogue de jeux particulièrement éclectique et en plus de cela, il accueille de nouveaux titres mensuellement (même si les sorties sont également régulières). Alors que le cru du mois d'août dévoilé récemment compte déjà son lot de titres marquants, une belle surprise pourrait être annoncée très bientôt.

Deux jeux légendaires bientôt dans le Xbox Game Pass ?

Depuis quelques heures, plusieurs joueurs indiquent avoir reçu une notification de leur application Xbox Game Pass mentionnant l'arrivée de la compilation Baldur's Gate 1 & 2 : Enhanced Edition dans le catalogue du service de Microsoft. « Baldur's Gate 1 et Baldur's Gate 2 sont disponibles ! Jouez à ces jeux et à bien d'autres avec le Game Pass », peut-on lire grâce aux captures d'écran de la notification qui circulent sur les réseaux sociaux.

On imagine mal que Xbox se soit trompé en envoyant ce message via l'application mobile dédié à son service. Désormais, il n'y a plus qu'à attendre une annonce pour savoir quand les jeux arriveront dans le catalogue, étant donné qu'ils n'apparaissent ni dans l'onglet des jeux ajoutés récemment, ni dans celui des titres bientôt disponibles sur la page du Xbox Game Pass. On se souvient que la firme de Redmond avait déjà fait la même erreur avec Maquette, qui avait finalement débarqué une semaine plus tard. Les deux RPG devraient donc faire partie de la seconde vague d'ajouts du service.

Une idée maligne de la part de Microsoft

En tout cas, le timing pour rendre la compilation des deux premiers Baldur's Gate disponibles dans le Xbox Game Pass serait un joli coup de Microsoft. Baldur's Gate 3 doit sortir le 3 août sur PC et début septembre sur PS5. Avec cette arrivée surprise, les fans de la saga culte et plus largement de RPG auraient quand même de quoi trouver leur bonheur sur les consoles Xbox, privées du nouveau titre de Larian Studios pour le moment jusqu'à ce que le studio parvienne à implémenter correctement la fonctionnalité d'écran partagé sur le modèle moins puissant.

Rappelons que le mois de septembre s'annonce comme un tournant dans l'histoire du Game Pass étant donné qu'une nouvelle formule, le Xbox Game Pass Core, va voir le jour en remplacement du Xbox Live Gold. On vous conseille donc de télécharger les deux derniers jeux offerts aux abonnés Gold en août avant l'arrêt définitif de l'abonnement, surtout qu'ils valent le détour.