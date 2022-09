La nouvelle formule encore plus avantageuse du Xbox Game Pass est officialisée. On connaît désormais son prix. Un abonnement pour moins de 5€ par mois ça vous tente ?

En l’espace de quelques années seulement, le Xbox Game Pass s’est imposé comme l’un des meilleurs bons plans du jeu vidéo. Entre des titres disponibles à leur sortie, de très gros jeux ajoutés régulièrement et le tout sur plusieurs appareils. Difficile de faire mieux et pourtant ! Microsoft lance une offre encore plus intéressante : la formule « Amis & Famille ». Voici tout ce que l’on sait à son sujet c’est-à-dire son prix, ses avantages et ses restrictions.

Le Xbox Game Pass Amis et Famille officialisé à prix tout doux

Le Xbox Game Pass pour moins de 5€ par mois ça vous branche ? Ce sera bientôt possible avec la nouvelle offre « Amis & Famille ». La rumeur avait fait beaucoup de bruit à l’époque, tout comme les premières phases de test. Désormais c’est officiel, elle arrive mais pas encore tout de suite en France. Actuellement disponible chez certains chanceux en Irlande, la formule nous livre quelques nouveaux détails. On sait qu’elle coûtera en Europe très exactement 21,99 € pour un partage avec 4 autres personnes, amis comme famille.

Pas de restrictions de foyer comme chez Netflix ou Spotify donc, mais il sera impératif que tous les utilisateurs résident dans le même pays. « Si un membre du groupe change de pays de résidence et ne fait plus partie de celui du titulaire principal du compte, il sera retiré du groupe » précise la firme de Redmond. Le nouveau Xbox Game Pass est certes ultra avantageux mais il n’est pas sans quelques conditions. Il sera par exemple interdit d’inviter plus de huit personnes à rejoindre son compte au cours de l’année et il sera impossible de faire partie de plus deux groupes à la fois en tant qu'invité.

Et c’est tout. Pour le reste c’est open bar avec tous les avantages de l’abonnement. Chacun profitera de ses jeux, ses récompenses et autres privilèges avec son propre compte. Aucune date d’arrivée de la formule n’a été dévoilée. Microsoft a simplement confirmé tester son offre en Irlande et en Colombie avec « d’autres pays et régions qui pourraient être ajoutés dans les prochains mois ».