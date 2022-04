En rachetant Activision-Blizzard, Microsoft a mis la main sur un futur argument de poids pour le Xbox Game Pass. Et le géant américain semble avoir visé juste. Une très grande partie des joueurs PS5, PS4 et Nintendo Switch sont en effet prêts à passer à la caisse.

Les joueurs PlayStation prêts à s'abonner aux Xbox Game Pass

Si la riposte de PlayStation est en marche avec de nouvelles formules pour le PS Plus, le Xbox Game Pass reste l’une des meilleures offres du marché. Pour au minimum 9,99 euros par mois, les joueurs peuvent accéder à un catalogue étoffé de titres récents, certains dès leur sortie. Un service qui n’est pas disponible sur les autres consoles et qui ne manque pas de faire de l'œil aux possesseurs de ces plateformes.

Selon une étude menée par YouGov, presque la moitié (46 %) des joueurs PlayStation et Nintendo seraient prêts à s’abonner au Xbox Game Pass suite à l'acquisition d’Activision Blizzard. Ils n’émettent qu’une seule condition : que les gros jeux de l’éditeur soient ajoutés au catalogue. Ce n’est pas le cas pour le moment, mais tout espoir n’est pas perdu. L'éditeur semble avoir prépare le terrain pour l'ajout des jeux Call of Duty au catalogue. Idem pour Diablo 2. Néanmoins, sans confirmation officielle de Microsoft cela ne reste encore qu’un leak potentiel.

Mais il va falloir attendre

Dans la même lignée, 43% des joueurs Xbox et 42% des joueurs PC se disent également tentés. Ceux sur smartphone y voient peu d’intérêts et seuls 27 % seraient disposés à s’abonner. Ces données ne représentent néanmoins qu’un petit échantillon de joueurs américains. L’organisme s’est en effet basé sur les réponses de 2 400 joueurs, la moitié basés aux États-Unis, l’autre britanniques.

De leur côté, les anglais sont plus tempérés. 55 % des joueurs PlayStation et Nintendo combinés craqueraient pour le Xbox Game Pass s'il y avait les jeux Activision Blizzard. 48 % des joueurs Xbox les suivraient, contre 26 % de ceux sur PC. Avec des jeux tels que Call of Duty, Overwatch, Crash Bandicoot, Diablo ou encore World of Warcraft, Microsoft a de très grosses cartouches en stock pour faire valoir son service. Il faudra néanmoins attendre que le rachat soit validé par les institutions compétentes. « Nous offrirons autant de jeux Activision Blizzard que possible dans le Game Pass à une fois le deal scellé. Des jeux nouveaux comme des anciens de leur incroyable catalogue », avait déclaré Phil Spencer lors de l’annonce de l’acquisition. Patience donc.