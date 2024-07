Les abonnés Xbox Game Pass peuvent se réjouir, car deux nouveaux jeux passionnants seront disponibles à partir du 16 juillet sur les plateformes Cloud, Console et PC. Ces ajouts viennent enrichir encore davantage la bibliothèque déjà diversifiée et attractive de jeux accessibles par abonnement. Une occasion parfaite pour récupérer des jeux sans débourser un centime .Si ce n'est, pour l'abonnement.

Deux nouveaux jeux dispo dès maintenant sur le Xbox Game Pass

Le premier jeu à rejoindre le Xbox Game Pass est Magical Delicacy. Ce jeu promet une aventure captivante où les joueurs peuvent explorer un monde magique rempli de mystères et de défis. Avec des graphismes enchanteurs et une jouabilité immersive, Magical Delicacy offre une expérience unique que les fans de jeux d'aventure ne voudront pas manquer. Le gameplay de Magical Delicacy combine exploration, résolution de puzzles et gestion de ressources. Chaque mission demande aux joueurs de faire preuve d'ingéniosité et de créativité pour surmonter les obstacles et progresser dans l'histoire.

Le deuxième jeu à faire son entrée est Flock, également disponible sur les plateformes Cloud, Console et PC. Dans ce jeu, les joueurs sont invités à découvrir un monde coloré et plein de surprises où ils contrôlent un troupeau d'animaux déterminés à explorer et à résoudre des énigmes. Avec des mécaniques de jeu uniques et des défis engageants, "Flock" offre une expérience ludique et stimulante pour les amateurs de puzzles et de jeux de stratégie.

Une fois de plus l'ajout de Magical Delicacy et Flock au Xbox Game Pass illustre l'engagement de Microsoft à offrir une variété de jeux qui répondent aux goûts et aux préférences de tous les joueurs. Que vous soyez à la recherche d'une aventure magique ou d'un défi stratégique, ces nouveaux titres promettent de captiver et de divertir.

La liste complète des jeux dispo et à venir :

Magical Delicacy (Cloud, Console, & PC) – 16 juillet

Flock (Cloud, Console, & PC) – 16 juillet

Dungeons of Hinterberg (Cloud, Console, & PC) – 18 juillet

Flintlock: The Siege of Dawn (Cloud, Console, & PC) – 18 juillet

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Cloud, Console, & PC) – 19 juillet

De beaux petits jeux arrivent dans la foulée, Day One

À partir du 18 juillet, Dungeons of Hinterberg sera disponible sur le Xbox Game Pass. Ce jeu propose une aventure épique où les joueurs explorent des donjons mystérieux remplis de défis et de trésors. Avec ses graphismes immersifs et son gameplay captivant, Dungeons of Hinterberg promet des heures de divertissement et de découverte

Également disponible le 18 juillet, Flintlock: The Siege of Dawn transporte les joueurs dans un monde en proie à la guerre et à la magie. Ce jeu d'action-aventure combine des combats intenses avec une histoire riche et immersive. Les joueurs devront maîtriser des armes à feu et des compétences magiques pour survivre et triompher dans ce monde brutal.

Enfin, le 19 juillet, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess rejoindra également la bibliothèque du Xbox Game Pass. Ce jeu invite les joueurs à embarquer dans une quête mystique à travers un monde fantastique inspiré de la mythologie japonaise.

Source : Microsoft