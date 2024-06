Le Xbox Game Pass entame un nouveau week-end de jeu gratuit ! Découvrez avec nous la sélection des Free Play Days du 27 juin au 1er juillet. On explique également comment trouver les jeux et comment continuer à y jouer après cette période promotionnelle.

Comme chaque semaine, le Xbox Game Pass fait plaisir à ses abonnées pour le week-end ! Eh oui, en plus des jeux de son catalogue bien rempli, le service de jeu à la demande de Microsoft permet de jouer tout le week-end à une sélection de titres sans surcoût. Ces « Jours de jeu gratuit » (« Free Play Days ») sont toujours l'occasion d'en essayer auxquels on ne penserait pas autrement et de faire des découvertes. Découvrez avec nous les deux que vous pourrez tester jusqu'au 1er juillet.

Train Sim World 4

Montez à bord de Train Sim World 4 pour un voyage passionnant. Dans cette simulation, c'est vous qui pilotez. Choisissez votre convoi parmi des modèles puissants comme le LNER, le ÖBB ou le Metrolink, personnalisez-le, sélectionnez votre voie ferrée et planifiez votre propre scénario. Vous voilà parti pour un périple au cœur du Royaume-Uni, de l'Autriche et des États-Unis. Immortalisez ensuite cette aventure grâce au mode photo. Et que l'aspect « simulation » ne vous fasse pas peur, un guide est là pour vous accompagner dans vos premiers pas.

Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs

Le second jeu de ce week-end revisite un titre culte. Comme son titre l'indique, Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs est un jeu compétitif, de style Battle Royale. Jusqu'à 64 joueurs, récoltez le plus de points et chasser les fantômes - et même vos adversaires ! - à travers d'une multitude de labyrinthe interconnectés. Profitez des bonus et faites équipes avec vos amis pour l'emporter. Célébrez également la victoire avec vos couleur en personnalisant votre Pac, et devenez le Pac ultime.

Comment profiter des Jours de jeu gratuit via le Xbox Game Pass ?

C'est très facile d'accéder aux jeux gratuits via le Game Pass. Comme expliqué sur Xbox Wire, il vous faut un abonnement au service, aussi bien sur Xbox One et Series X | S que sur PC. Rendez-vous ensuite sur le Xbox Store, dans la section « Abonnement », puis « Gold ». Vous y trouverez les deux titres accessibles ce week-end via les Free Play Days. Ils sont donc disponibles gratuitement du 27 juin au 1er juillet (08h59).

Vous voulez continuer à jouer à Train Wim World 4 et Pac-Man Mega Tunnel Battle après la période de Jours de jeu gratuit ? Vos sauvegardes sont préservées et vous bénéficierez de réductions temporaires pour les acheter et, ainsi, les garder dans votre bibliothèque pour de futures parties.