Pour ceux qui débarquent, le Xbox Game Pass est un service d'abonnement de jeux vidéo proposé par Microsoft pour ses consoles Xbox ainsi que pour les plateformes Windows 10. Le dit service permet aux abonnés d'accéder à une vaste bibliothèque de jeux vidéo moyennant un abonnement mensuel. Ainsi, il offre aux joueurs la possibilité de jouer à une variété de jeux sans avoir à les acheter individuellement, ce qui peut être particulièrement avantageux pour les joueurs qui souhaitent découvrir différents titres sans engager des coûts élevés. L'essai à 1 euro permet aussi de pouvoir essayer l'ensemble pendant 1 mois... Du moins c'était encore le cas il y a peu... Explications.

Un gros nerf qui ne passe pas

Outre son intérêt durant un usage classique, l'un des gros points forts du service Xbox Game Pass réside dans son offre d'essai "gratuite" (enfin, 1 euro). En effet d'une durée d'un mois, il est parfois possible d'intégralement finir un jeu que l'on souhaite acquérir sans avoir besoin de débourser une trop grosse somme. Sauf que depuis quelques jours, la fête est finie et ce n'est plus du tout possible pour le plus grand malheur des joueurs. C'est ce que l'on peut notamment découvrir via le forum ResetEra qui fait mention de la version anglo-saxonne du site de Microsoft. Après vérification de notre côté, la version de l'offre française semble aussi avoir mis un coup d'arrêt à cette durée de 1 mois pourtant très appréciée des joueurs. Désormais, le service dans sa version d'essai n'offre que 14 jours. C'est moitié moins et c'est largement suffisant pour engendrer la grogne (à juste titre) de toute une communauté.

"Profitez des 14 premiers jours" en lieu et place de "Profitez des 30 premiers jours"

Si 1 mois est largement suffisant pour finir de nombreux jeux parmi les plus longs, 14 jours est une réduction conséquente qui devrait empêcher de profiter du système. Étrangement et comme commence à le souligner bon nombre d'utilisateurs, ce changement sur le Xbox Game Pass intervient juste avant la sortie d'un certain Starfield. Hasard du calendrier ou décision politique de la part de Microsoft pour forcer les ventes du RPG ? Heureusement, pendant ce temps, le nombre de jeux qui arrivent sur le service ne diminue pas et on peut toujours profiter d'une flopée de titres à se mettre sous la dent tout au long de l'année.

La fin de la bonne époque ?

Nombreux sont les joueurs qui ont pu profiter de cette offre avantageuse sur le Xbox Game Pass. D'ailleurs, beaucoup s'en vantaient sur les réseaux sociaux ce qui n'est visiblement pas passé inaperçu aux yeux et aux oreilles de Microsoft. Un peu comme les gens qui profitent de l'offre Amazon Prime d'essai pour recevoir gratuitement les colis, c'est désormais étroitement surveillé. Avec 14 jours, vous pouvez toujours finir des jeux, mais il va falloir être beaucoup plus rapide ou avoir beaucoup plus de vacances.

De votre côté, que pensez-vous d'un tel changement sur le Xbox Game Pass ?