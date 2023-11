Pas plus tard qu'hier, nous avons dévoilé les derniers jeux qui allaient arriver au cours du mois de novembre sur le Xbox Game Pass. Ils font suite à une première fournée qui a su satisfaire l'appétit des joueurs. Au menu, il y a eu Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name, mais aussi Wild Hearts ou encore Football Manager 2024. Et ce n'est pas fini. Deux nouveaux titres ont récemment débarqués sur le service de Microsoft, et vous devriez les regarder de plus près, car ils valent le détour.

Deux jeux « gratuits » à faire sur le Game Pass

Les abonnés au Xbox Game Pass sont ravis, puisque depuis le 13 novembre dernier, ils peuvent essayer Spirittea. Un jeu tout mignon au concept plutôt atypique. Vous vivez dans une ville de montagne en somme toute paisible, jusqu'au jour où des esprits l'envahissent. Ils sèment le chaos, et il faut les arrêter. Pour ce faire, il va falloir résoudre leurs petits tracas, pour en faire des clients qui vont dépenser de l'argent pour vos services. En parallèle, le joueur doit gérer des bains publics, et il peut inviter ses nouveaux amis à y passer du bon temps. C'est donc une sorte de RPG mêlant simulation de vie et gestion sans grosse prise de tête. Un jeu parfait pour cette douce période des fêtes qui s'apprête à démarrer.

Vous n'aimez pas les jeux de simulation ? Pas de bol, Coral Island, disponible sur le Xbox Game Pass depuis le 14 novembre, en est un. Eh oui, l'heure est à la détente, mais cette fois, on quitte le cadre « spirituel » de Spirittea pour aller vers les îles. Le but est simple, il faut prospérer sur son petit bout de paradis grâce à l'agriculture et l'élevage des animaux. Mais vous n'êtes pas seul en ce lieu, et il va falloir interagir avec les nombreux habitants que vous allez rencontrer. Nous avons affaire à un jeu fort apprécié, puisqu'il a obtenu la mention « Très positive » sur Steam, pour un total de 7,189 évaluations. On imagine que les retours seront aussi bons sur le XGP.

Les futurs entrées et sorties du XGP de novembre 2023

Outre ces deux titres, trois autres jeux vont arriver dans le Xbox Game Pass au cours des semaines à venir : Persona 5 Tactica, Dune : Spice Wars et Rollerdrome. Et à compter du 30 novembre, 7 belles productions prendront leurs valises, et disparaîtront de l'offre du géant américain. Parmi eux, on retrouve plusieurs volets de la licence Battlefield, le puzzle game Disc Room, ou encore le RPG Eastward. Il ne vous reste que peu de temps pour les faire, alors ne traînez pas.

Les nouvelles entrées sur le Xbox Game Pass

Persona 5 Tactica (Cloud, Console, & PC) – 17 novembre

Dune: Spice Wars (Cloud & Console) – 28 novembre

Rollerdrome (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – 28 novembre

Les sorties XGP de novembre