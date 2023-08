Le mois de septembre sera des plus particuliers pour le Xbox Game Pass. D’une part, le service va évoluer avec l’arrivée d’un nouveau venu : le XGP Core. Adieu le Xbox Live, petit ange parti trop tard, place à une formule du service donnant accès à un petit catalogue de jeux et un accès aux fonctionnalités en ligne. De leur côté les abonnés “classiques” vont enfin pouvoir découvrir Starfield dès sa sortie. Ce sera incontestablement la vedette du Xbox Game Pass de septembre, mais voici les autres jeux qui l’accompagneront.

Les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass de septembre 2023

Le mois de septembre s’annonce des plus chargés pour les abonnés au Xbox Game Pass. Après des années d’attente, le grand décollage de Starfield est fin prêt. Les adhérents au service peuvent profiter d’une remise sur l’édition Premium du jeu leur permettant d’accéder à l’exclusivité Microsoft avec quelques jours d’avance. Les plus patients attendront en revanche le 6 septembre 2023 pour profiter du dernier jeu de Bethesda sans débourser un seul centime supplémentaire. Le programme sera déjà énorme rien que par la présence de l’exclusivité cristallisant les espoirs de toute une communauté, mais elle ne sera pas seule. Starfield sera accompagné de plusieurs autres productions, dont d’autres productions de plus petite calibre mais tout autant attendues, ainsi qu’une pépite Gris. Voici tous les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass en septembre 2023 :

Starfield Early Access (via l'upgrade l'édition Premium) – 1 er septembre (Console, PC, Cloud)

(via l'upgrade l'édition Premium) – 1 septembre (Console, PC, Cloud) Gris – 5 septembre (Console, PC, Cloud)

– 5 septembre (Console, PC, Cloud) Starfield – 6 septembre (Console, PC, Cloud)

– 6 septembre (Console, PC, Cloud) Lies of P – 19 septembre (Console, PC)

– 19 septembre (Console, PC) Party Animals – 20 septembre (Console, PC)

– 20 septembre (Console, PC) Payday 3 – 21 septembre (Console, PC, Cloud)

– 21 septembre (Console, PC, Cloud) Cocoon – 29 septembre (Console, PC)

Starfield et des jeux attendus, un beau programme

Autant dire que le programme du mois prochain s’annonce des plus riches. Les amateurs de Souls-like pourront découvrir Lies of P dès sa sortie. Le jeu indépendant a su captiver l’attention des amateurs du genre dès son annonce grâce à son mélange de Bloodborne et de Pinocchio. Un titre très prometteur qui devrait amplement profiter de l’aura du Xbox Game Pass pour se laisser découvrir au plus grand nombre. C’est également ce qu’espèrent les développeurs chinois de Recreate Game pour leur premier jeu : Party Animals. Un party game déjanté où les joueurs incarnent des chiots, chatons et autres créatures toutes mignonnes, qui s'agrippent, se tabassent. Bref un Gang Beast avec animaux en peluche qui se sera fait attendre depuis son annonce en 2019.

Payday 3 espère sans doute faire un hold-up en réunissant les joueurs abonnés au Xbox Game Pass. Dix ans après la sortie du deuxième épisode, la joyeuse petite bande de hors-la-loi est fin prête à reprendre du service. Un titre qui s’annonce dans la droite lignée de son prédécesseur et qui devrait animer les soirées entre amis de nombreux joueurs. Dans un registre plus posé, Cocoon invitera les abonnés à se creuser la tête le temps de quelques heures. Jeppe Carlsen, le principal concepteur de gameplay des pépites que sont Limbo et Inside, revient avec une nouvelle aventure vous plongeant à travers des mondes dans des mondes. On nous promet encore des énigmes complexes et un mystère cosmique.

On rappelle que ces cinq jeux ne représentent qu’une partie des entrées du Xbox Game Pass de septembre 2023. D’autres seront annoncés au début du mois prochain. Il ne reste donc plus qu'à attendre les prochains jour pour découvrir leur identité, mais les prochaines semaines s'annoncent des plus riches pour les abonnés.