Malgré ses changements récents, le Xbox Game Pass continue d’être l’un des meilleurs bons plans du marché. En plus d‘un catalogue des plus intéressants, le service ajoute régulièrement des jeux de divers calibres et ce dès leur sortie. Exclusivités, grosses productions, titres indépendants, il y en a franchement pour tous les goûts chaque mois. Au-delà du retour d’une licence incontournable de Blizzard, à quoi s’attendre pour les semaines à venir ? Voici le programme du Xbox Game Pass en novembre 2024.

Les premiers jeux Xbox Game Pass de novembre 2024

Après le PS Plus, place au XGP Sony a dévoilé la semaine dernière les titres offerts à l’ensemble de ses abonnés, c’est maintenant au tour de Microsoft de lever le voile sur les premiers ajouts au catalogue. On en connaissait déjà quatre d’entre eux, à commencer par les têtes d’affiche. La licence Starcraft fera son arrivée en grande pompe dès le 5 novembre dans le service avec le remaster du premier jeu et la collection de campagnes du second épisode. Ils seront accompagnés le même jour du retour explosif de la franchise Metal Slug, qui revient avec un tactical RPG à la sauce roguelite. Le Xbox Game Pass de novembre 2024 devrait aussi rendre les abonnés chèvres, avec le très loufoque Goat Simulator Remastered qui sera lui également disponible dès sa sortie. Et pour le reste ? Voici tout le programme pour la première moitié du mois :

Botany Manor - 4 novembre (Game Pass Standard)

- 4 novembre (Game Pass Standard) StarCraft: Remastered - 5 novembre (console, PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

- 5 novembre (console, PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) StarCraft II: Collection de campagnes - 5 novembre (console, PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

- 5 novembre (console, PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Metal Slug Tactics - 5 novembre (console, PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

- 5 novembre (console, PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Go Mecha Ball – 6 novembre (Console) (Xbox Game Pass standard)

– 6 novembre (Console) (Xbox Game Pass standard) Harold Halibut - 6 novembre (Console) (Game Pass Standard)

6 novembre (Console) (Game Pass Standard) The Rewinder - 6 novembre (Console) (Game Pass Standard)

- 6 novembre (Console) (Game Pass Standard) Turnip Boy Robs a Bank - 6 novembre (Console) (Game Pass Standard)

6 novembre (Console) (Game Pass Standard) Goat Simulator: Remastered - 7 novembre (console, PC)

- 7 novembre (console, PC) Microsoft Flight Simulator 2024 - 19 novembre (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

Les jeux de novembre 2024 ©Microsoft

Les jeux qui quittent le XGP

Comme toujours, ces nouvelles arrivées s’accompagneront de sorties. Ce sont au total 7 jeux qui quitteront le Xbox Game Pass ce 15 novembre 2024, avec notamment deux licences adorées. Le Persona 5 à la sauce tactique s’en ira à cette date, tout comme deux des Like a Dragon les plus récents.

Dicey Dungeons

Dungeons 4

Goat Simulator (Windows)

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Like a Dragon: Ishin!

Persona 5 Tactica

Somerville

Source : Xbox Wire