Le Xbox Game Pass poursuit sa routine. Alors qu’une partie des abonnés continue d’explorer le monde de Starfield, une autre essaie les derniers ajouts du catalogue. Le mois d’octobre a notamment été marqué par les arrivées de Forza Motorsport et de grosses productions comme Gotham Knights ou encore Warhammer 40,000 Darktide. D’autres arriveront dans les jours qui suivent, notamment Dead Space Remake, Cities Skylines 2 ou encore Jusant, le dernier jeu de Don’t Nod qui sera disponible dès son lancement. Il y aura clairement de quoi s’occuper dans les semaines à venir, d'autant que le programme du Xbox Game Pass de novembre 2023 s’annonce déjà tout aussi chargé.

Les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass de novembre 2023

Le mois d’octobre est encore loin d’être terminé pour les membres du Game Pass. Ce sont pas moins de six jeux qui seront ajoutés au catalogue pendant les jours qui viennent, avec des titres récents comme des disponibilités day one. En attendant l’arrivée des jeux Activision-Blizzard dans le service l’année prochaine, Microsoft continue de mettre la main au portefeuille pour permettre aux joueurs de tester des productions de tout horizon dès leur sortie, là où son concurrent n’en propose que très rarement. Le mois de novembre n’échappera donc pas à la règle, ce qui nous permet de connaître à l’avance une partie du line-up à venir. Il sera notamment placé sous le signe de SEGA, avec qui la firme de Redmond a renforcé son partenariat pour poursuivre ses efforts dans la conquête du marché japonais. Voici les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass en novembre 2023 :

Thirsty Suitors (Consoles, PC) - 2 novembre

PlateUp !(Consoles) - 2 novembre

Football Manager 24 (Consoles, PC, Cloud)- 6 novembre

Roboquest (sortie accès anticipé) - 7 novembre

Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name (Console, PC, Cloud) - 9 novembre

Dungeons 4 (Console, PC, Cloud) - 9 novembre

Persona 5 Tactica (Console, PC, Cloud) - 17 novembre

De grosses sorties au programme

Le programme du mois prochain s’annonce des plus diversifiés. À commencer par Thirsty Suitors, la prochaine production soutenue par Annapurna Interactive. Un genre de Scott Pilgrim au féminin qui suit Jala, une jeune indienne, qui retourne chez sa famille pour le mariage de sa sœur. En plus des exigences familiales, elle devra faire face à une flopée d’ex et de prétendants avec qui elle devra tenter de se réconcilier avant le grand jour. Ce sera en revanche SEGA qui volera la tête d’affiche du Xbox Game Pass en novembre 2023 avec trois jeux. Les amateurs de gestion et de football pourront se tourner vers Football Manager 24 dès sa sortie le 6 novembre. Une itération qui semble s’inscrire dans la droite lignée de ses prédécesseurs tout en y ajoutant quelques nouveautés.

L'éditeur japonais proposera aussi aux abonnés Xbox Game Pass de tester Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name, le prochain jeu de la licence Yakuza, dès son lancement. Il suivra ce bon vieux Kazuma Kiryu, l’ancien yakuza qui a simulé sa propre mort et renoncé à son nom pour protéger sa famille. Il faudra également compter sur Persona 5 Tactica, le spin-off de l’un des meilleurs RPG japonais de ces dernières années. Les Voleurs fantômes sont de retour pour de nouvelles aventures afin de mener une révolte émotionnelle, mais avec un gameplay orienté tactical-game cette fois. Ces sept jeux ne représentent donc qu’une partie des ajouts du Xbox Game Pass de novembre 2023. D’autres productions seront annoncées au début du mois prochain.