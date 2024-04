Les mois défilent à une vitesse folle, mais pas question pour Microsoft de ralentir la cadence. La firme de Redmond continue d’étoffer le catalogue de son service à grand renfort de sorties. Ce mois-ci, les abonnés au Xbox Game Pass ont pu découvrir dès son lancement le phénomène Manor Lord, mais aussi le très bon souls-like Another Crab's Treasure. Les productions indépendantes étaient clairement à l’honneur ces dernières semaines, mais la donne va changer. Le programme du Xbox Game Pass de mai 2024 sera en effet marqué par l’arrivée (enfin) d’un jeu maison particulièrement attendu : Hellblade 2. Restait à savoir quels seraient les titres qui permettraient aux abonnés de patienter, c’est maintenant chose faite.

Voici les jeux Xbox Game Pass de mai 2024

Fin du suspense donc, Microsoft a communiqué sur les prochains ajouts du Xbox Game Pass de mai 2024. Un mois qui sera surtout marqué par l’arrivée de Senua’s Saga Hellblade 2 le 21 mai, le jeu promettant d’être une vitrine technique de la console dernière génération de la marque. D’ici là, les abonnés pourront encore (re)découvrir quelques autres productions pour passer le temps. On connaissait le plus félin de tous : le jeu indépendant Little Kitty, Big City, une sorte de fusion entre Untitled Goose Game et Goat Simulator, mais avec un chat. Un titre à découvrir dès sa sortie le 9 mai, mais le Xbox Game Pass pourra également compter sur quelques autres jeux. Voici le programme pour les premières semaines de mai 2024( plutôt calmes), ainsi que tous les jeux confirmés pour le mois :

Tomb Raider: Definitive Edition (Cloud, Console, & PC) – 2 mai

Kona II: Brume (Cloud, Console, & PC) – 7 mai

Little Kitty, Big City (Cloud & Console) - 9 mai

Brothers: A Tale of Two Sons (Cloud, Console, & PC) – 14 mai

14 mai Senua's Saga: Hellblade 2 (Console, PC, & Cloud) - 21 mai

Hauntii (Cloud & Console) - 23 mai

Humanity (Console, PC, & Cloud) - 30 mai

Les quatre premiers jeux du Xbox Game Pass de mai 2024 ©Microsoft

Les sorties de mai 2024

On connaît la chanson par cœur maintenant, ces nouvelles arrivées s’accompagnent systématiquement de sorties. Dès le 15 mai, ce sont donc 8 jeux supplémentaires qui vont quitter le Xbox Game Pass. Il vous reste donc encore un peu moins de deux semaines pour tester Just Cause 4, Eiyuden Chronicle Rising ou encore le très bon Norco. Comme toujours, les abonnés qui veulent conserver l’un des jeux (ou plusieurs) de la liste ci-dessous profiteront d’une remise de 20% sur les titres sortants. Voici donc les départs du Xbox Game Pass de mai 2024 :